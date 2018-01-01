Tento produkt už nie je dostupný
BTM2460/12
HiFi stereofónny zvuk, ktorý sa hodí do vašej domácnosti
Spojte až dve zariadenia Bluetooth súčasne alebo použite rozhranie USB Direct, prispôsobte si zvuk vďaka digitálnemu ovládaniu zvuku. Cez zvukový vstup pripojte akékoľvek hudobné zariadenie a rozprúďte hudbu. Všetko v jednom tenkom, kompaktnom dizajne s možnosťou upevnenia na stenu.
Bluetooth®
s MULTIPAIR
Bezdrôtový prenos zvuku cez rozhranie Bluetooth® je vo svete hudobných systémov čoraz bežnejší, ale väčšina systémov kompatibilných s rozhraním Bluetooth® umožňuje pripojiť v jednom čase len jedno zariadenie. Pri párovaní viacerých zariadení je možné pripojiť až tri zariadenia a ľubovoľne medzi nimi prepínať.
Kompaktný dizajn je vhodný pre každý priestor a životný štýl. Kompaktná zostava sa vďaka svojmu elegantnému dizajnu a veľkosti hodí do každej miestnosti.
Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.
2.0
z 5
1
Recenzia
Miki
01/01/2018
Slovensko
Ako dizajnovka fajn, ale co sa tyka zvuku nic moc.
Kupil som ho zene ako radio do kuchyne na stenu. Ovladanie je intuivivne, s telefonom komunikuje aj bez appky (Spotify). Jedine co mi vadi je slaby frekvencny rozsah. Pred kupov som sa k nemu nevedel nikde dopatrat ale riskol som to. Zial bola to chyba. Rozsah je 63 Hz - 20kHz. Teda miesto bassov iba chrcanie. A to aj pri slabom volume. Vzhladom na to ze je to darcek pre zenu, tak si ho asi nechame. Ak by to bol dar pre mna tak by som ho vratil a kupil nieco (zvukovo) lepsie.
Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2460 Hudobný mikrosystém
Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2460 Hudobný mikrosystém