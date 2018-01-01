VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia produktu spredu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Primárny obrázok
  • Fotografia produktu spredu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Primárny obrázok

Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

BTM2460/12

2

| (1) Recenzia

HiFi stereofónny zvuk, ktorý sa hodí do vašej domácnosti

Spojte až dve zariadenia Bluetooth súčasne alebo použite rozhranie USB Direct, prispôsobte si zvuk vďaka digitálnemu ovládaniu zvuku. Cez zvukový vstup pripojte akékoľvek hudobné zariadenie a rozprúďte hudbu. Všetko v jednom tenkom, kompaktnom dizajne s možnosťou upevnenia na stenu.

Zobraziť všetky výhody

HiFi stereofónny zvuk, ktorý sa hodí do vašej domácnosti

  • Bluetooth®

  • s MULTIPAIR

Streamovanie hudby cez rozhranie Bluetooth® pri spárovaní viacerých zariadení

Streamovanie hudby cez rozhranie Bluetooth® pri spárovaní viacerých zariadení

Bezdrôtový prenos zvuku cez rozhranie Bluetooth® je vo svete hudobných systémov čoraz bežnejší, ale väčšina systémov kompatibilných s rozhraním Bluetooth® umožňuje pripojiť v jednom čase len jedno zariadenie. Pri párovaní viacerých zariadení je možné pripojiť až tri zariadenia a ľubovoľne medzi nimi prepínať.

Kompaktný dizajn je vhodný kamkoľvek a pre ľubovoľný životný štýl

Kompaktný dizajn je vhodný pre každý priestor a životný štýl. Kompaktná zostava sa vďaka svojmu elegantnému dizajnu a veľkosti hodí do každej miestnosti.

Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

2.0

z 5

1

Recenzia

5
4
3
1

01/01/2018

Slovensko

Slovensko

Ako dizajnovka fajn, ale co sa tyka zvuku nic moc.

Kupil som ho zene ako radio do kuchyne na stenu. Ovladanie je intuivivne, s telefonom komunikuje aj bez appky (Spotify). Jedine co mi vadi je slaby frekvencny rozsah. Pred kupov som sa k nemu nevedel nikde dopatrat ale riskol som to. Zial bola to chyba. Rozsah je 63 Hz - 20kHz. Teda miesto bassov iba chrcanie. A to aj pri slabom volume. Vzhladom na to ze je to darcek pre zenu, tak si ho asi nechame. Ak by to bol dar pre mna tak by som ho vratil a kupil nieco (zvukovo) lepsie.

Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2460 Hudobný mikrosystém

Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2460 Hudobný mikrosystém

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky