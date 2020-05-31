Tento produkt už nie je dostupný
Vneste silu do svojich skladieb
Počúvajte celú svoju digitálnu hudobnú zbierku v smartfóne cez pripojenie Bluetooth alebo prehrávajte disky MP3-CD a CD-R/RW na mikrosystéme od spoločnosti Philips. Reproduktory Bass Reflex a maximálny výstupný výkon 70 W sa zaslúžia o výkonný zvuk.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Funkcia digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených režimov Vyvážený, Čistý, Silný, Príjemný a Jasný, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafickej ekvalizácie, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.
Port USB nie je určený iba na prehrávanie hudby. Inteligentný systém správy napájania USB umožňuje 2 A nabíjací prúd na rýchle nabíjanie inteligentného zariadenia, keď sa hudobný systém nachádza v pohotovostnom režime.
Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.
5.0
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1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Skibob 62
31/05/2020
Česká republika
Skvělý
Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.
Výhody
Čistý zvuk
Nevýhody
Žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2560 Hudební mikrosystém
Dátum použitia 2020-04-30
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2560 Hudební mikrosystém
Dátum použitia 2020-04-30