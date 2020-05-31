VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Primárny obrázok
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Primárny obrázok

Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

BTM2560/12

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Vneste silu do svojich skladieb

Počúvajte celú svoju digitálnu hudobnú zbierku v smartfóne cez pripojenie Bluetooth alebo prehrávajte disky MP3-CD a CD-R/RW na mikrosystéme od spoločnosti Philips. Reproduktory Bass Reflex a maximálny výstupný výkon 70 W sa zaslúžia o výkonný zvuk.

Zobraziť všetky výhody

Vneste silu do svojich skladieb

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených režimov Vyvážený, Čistý, Silný, Príjemný a Jasný, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafickej ekvalizácie, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Rýchle a efektívne nabíjanie inteligentného zariadenia cez USB

Rýchle a efektívne nabíjanie inteligentného zariadenia cez USB

Port USB nie je určený iba na prehrávanie hudby. Inteligentný systém správy napájania USB umožňuje 2 A nabíjací prúd na rýchle nabíjanie inteligentného zariadenia, keď sa hudobný systém nachádza v pohotovostnom režime.

Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

31/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý

Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.

Výhody

Čistý zvuk

Nevýhody

Žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2560 Hudební mikrosystém

Dátum použitia 2020-04-30

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre BTM2560 Hudební mikrosystém

Dátum použitia 2020-04-30

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky