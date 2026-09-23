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Tento produkt už nie je dostupný

HD videokamera

CAM200BL/00

Jednoducho zobrazte svoje úžasné zábery na televízore alebo webe

Pomocou videokamery Philips ESee CAM200 ľahko nasnímate videá a fotografie. Zdieľať ich ešte nikdy nebolo také jednoduché – stačí posunúť prst po 3" (7,62 cm) dotykovej obrazovke a môžete okamžite bezdrôtovo zdieľať svoje zábery na televízore alebo internete.

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vďaka zabudovanému rozhraniu WiFi

Jednoducho zobrazte svoje úžasné zábery na televízore alebo webe

Naživo vysielajte videá na webovej stránke bez použitia káblov prostredníctvom UStream

Naživo vysielajte videá na webovej stránke bez použitia káblov prostredníctvom UStream

Vysielajte dôležité udalosti naživo pomocou videokamery Esee a podeľte sa o všetko zaujímavé práve vtedy, keď sa to deje. Stačí sa pripojiť k sieti Wi-Fi a vybrať možnosť „Živé vysielanie“. Nahrávaný obsah sa začne prenášať na webovú lokalitu služby UStream, kde si ho môže pozrieť rodina alebo priatelia – nech sa nachádzajú kdekoľvek. Zapojte svojich najbližších do svojich zážitkov a podeľte sa o úžasné momenty vášho života práve vtedy, keď sa dejú.

Mimoriadne dlhá výdrž batérie vám umožní snímať dlhšie

Rozlíšenie až 10 megapixelov na vytváranie fotografií vysokej kvality

Rozlíšenie až 10 megapixelov na vytváranie fotografií vysokej kvality

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