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CAM200BL/00
Jednoducho zobrazte svoje úžasné zábery na televízore alebo webe
Pomocou videokamery Philips ESee CAM200 ľahko nasnímate videá a fotografie. Zdieľať ich ešte nikdy nebolo také jednoduché – stačí posunúť prst po 3" (7,62 cm) dotykovej obrazovke a môžete okamžite bezdrôtovo zdieľať svoje zábery na televízore alebo internete.
Vysielajte dôležité udalosti naživo pomocou videokamery Esee a podeľte sa o všetko zaujímavé práve vtedy, keď sa to deje. Stačí sa pripojiť k sieti Wi-Fi a vybrať možnosť „Živé vysielanie“. Nahrávaný obsah sa začne prenášať na webovú lokalitu služby UStream, kde si ho môže pozrieť rodina alebo priatelia – nech sa nachádzajú kdekoľvek. Zapojte svojich najbližších do svojich zážitkov a podeľte sa o úžasné momenty vášho života práve vtedy, keď sa dejú.
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