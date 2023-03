Konektor USB na prehrávanie hudby a rýchle nabíjanie

Nové univerzálne nabíjacie rozhranie USB Philips dodáva 1 A prúd do inteligentného zariadenia, čo postačuje na nabitie batérie na intenzívne používanie. Softvérový protokol je tiež navrhnutý tak, aby bol univerzálne kompatibilný takmer so všetkými inteligentnými telefónmi dostupnými na trhu. Nabíjanie sa začína okamžite po pripojení do konektora USB.