Odpojiteľné čelo na ochranu pred odcudzením

Tento zábavný systém Philips určený do automobilu vám vnesie do duše viac pokoja. Predný panel je možné odňať stlačením jediného tlačidla, aby ste ho mohli skryť alebo vziať so sebou. Výsledkom je čelná jednotka, ktorá vyzerá na pohľad obyčajne, aby nelákala pozornosť zlodejov. Odteraz môžete svoje vozidlo opúšťať bez obáv, nech sa nachádzate kdekoľvek.