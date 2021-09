Zasúvateľná dokovacia stanica pre úhľadnú a elegantnú palubnú dosku

Uľahčite si jazdu so zábavným systémom Philips určeným do automobilov. Jednoduchým vložením do dokovacej stanice premeníte svoj telefón so systémom Android na súčasť zvukového systému vozidla. Problematické pripojenia a nepekné káble sú odteraz minulosťou. Stačí vložiť telefón so systémom Android do kolísky a môžete ho začať nabíjať alebo z neho prehrávať súbory, dokonca aj telefonovať bez použitia rúk. Používať môžete aj ďalšie funkcie zariadenia – napr. navigačné systémy a lokalizačné služby. Doprajte si skutočne šťastnú cestu so spoločnosťou Philips.