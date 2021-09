Ak chcete nabíjať alebo pohodlne využíva svoj iPhone/iPod, stačí ho vložiť do dokovacej stanice

Zjednodušte si jazdu so zábavným systémom Philips určeným do automobilu. Jednoduchým vložením do dokovacej stanice premeníte svoj iPhone alebo iPod na súčasť zábavného systému vozidla. Problematické pripojenia a nepekné káble sú odteraz minulosťou. Jednoducho vložte zariadenie Apple do kolísky a môžete ho začať nabíjať alebo z neho prehrávať súbory, či realizovať hands-free hovory. Používať môžete dokonca aj ďalšie funkcie zariadenia - napr. navigačné systémy a lokalizačné služby. Vydajte sa jednoduchšou cestou so spoločnosťou Philips.