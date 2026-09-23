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Tento produkt už nie je dostupný

Reproduktory Zenit pre domáce kino

CSS5530G/12

Poddajte sa vzhľadu a pocitu Zen

Poddajte sa čistej jednoduchosti reproduktorov Philips Zenit pre domáce kino a vychutnávajte si prirodzený vyvážený zvuk z konštrukcie z moderných autentických materiálov. Inteligentná správa káblov a bezdrôtové zadné reproduktory poskytnú neprekonateľný zážitok bez rušenia z neporiadku.

Zobraziť všetky výhody

Bez káblov a neporiadku

Poddajte sa vzhľadu a pocitu Zen

  • 5.1-k. bezdr. zad. repro. a subwoof.

  • Bluetooth® a NFC

  • HDMI 4K-2K

Jednodotykové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC

Jednodotykové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC

Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field Communication). Stačí priložiť smartfón alebo tablet s funkciou NFC na oblasť NFC reproduktora, čím sa zapne reproduktor a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos hudby.

Inteligentná správa káblov zabezpečí organizáciu káblov v celej miestnosti

Bezdrôtové zadné reproduktory a subwoofery – zostavenie bez námahy

Technické špecifikácie

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