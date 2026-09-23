Tento produkt už nie je dostupný
CSS5530G/12
Poddajte sa vzhľadu a pocitu Zen
Poddajte sa čistej jednoduchosti reproduktorov Philips Zenit pre domáce kino a vychutnávajte si prirodzený vyvážený zvuk z konštrukcie z moderných autentických materiálov. Inteligentná správa káblov a bezdrôtové zadné reproduktory poskytnú neprekonateľný zážitok bez rušenia z neporiadku.
5.1-k. bezdr. zad. repro. a subwoof.
Bluetooth® a NFC
HDMI 4K-2K
Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field Communication). Stačí priložiť smartfón alebo tablet s funkciou NFC na oblasť NFC reproduktora, čím sa zapne reproduktor a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos hudby.
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