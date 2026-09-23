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Tento produkt už nie je dostupný

Dokovací zábavný systém

DC570/12

Vychutnajte si hudbu z prehrávača iPod vo vynikajúcej kvalite

Extrémne štýlový dokovací zábavný systém DC570 značky Philips vyplní každú miestnosť vašimi obľúbenými tónmi z iPod. Tenký systém, ktorý je elegantne navrhnutý, aby využil minimálny priestor, dodáva neuveriteľne výkonný Hi-Fi zvuk zo svojho vstavaného subwoofera.

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so stĺpovými reproduktormi

Vychutnajte si hudbu z prehrávača iPod vo vynikajúcej kvalite

Výkonný Hi-Fi zvuk na naplnenie vašej miestnosti

Výkonný Hi-Fi zvuk na naplnenie vašej miestnosti

Systém 2.1 so vstavaným subwooferom

Celkový výstupný výkon 100 W RMS

Celkový výstupný výkon 100 W RMS

RMS znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. V podstate sú zosilňovače obmedzené elektrickou energiou, ktorú dokážu zosilniť, a reproduktory elektrickou energiou, ktorú dokážu skonvertovať na zvukovú energiu bez zdeformovania zvukového signálu. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon dosahuje reproduktor.

Technické špecifikácie

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