Tento produkt už nie je dostupný
DCB852/10
Pôvab zvuku
Buďte štýloví s týmto mikro Hi-Fi zvukovým systémom Philips. Vychutnajte si čistý a nerušený príjem rozhlasových staníc vysielania DAB+ s ovládaním prostredníctvom bezplatnej aplikácie DigitalRadio a bohaté vizuálne prvky cez RadioVIS. Prehrávajte hudbu z diskov CD a prenosných zariadení cez USB alebo MP3-Link.
Dok pre zariadenia iPod/iPhone/iPad
DAB+
Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.
Nalaďte si rozhlasové doplnky s funkciou RadioVIS – výkonná funkcia, ktorú poskytuje RadioDNS, organizácia prepájajúca stanice DAB s Internetom. Pomocou funkcie RadioVIS sa rozhlasové vysielanie v reálnom čase obohatí o internetový obsah. Určí, ako sa k funkcii rádia pridávajú webové informácie, takže získate rozhlasové vysielanie DAB spolu so živými prezentáciami správ, dopravných informácií, reklám atď., v závislosti od informácií, ktoré poskytuje daná rozhlasová stanica. Ak chcete využívať funkciu RadioVis, jednoducho prejdite do obchodu Apple App Store a prevezmite si bezplatnú aplikáciu Philips DigitalRadio. Tá vám okrem iného poskytne úplnú kontrolu nad všetkým rozhlasovými stanicami DAB+ a FM.
Hodnotenie
Nepodporuje hudbu so správou digitálnych práv.