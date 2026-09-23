VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia produktu spredu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Primárny obrázok
  • Fotografia produktu spredu
  • Detailná fotografia produktu
  • Detailná fotografia produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Primárny obrázok

Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

DCB852/10

Pôvab zvuku

Buďte štýloví s týmto mikro Hi-Fi zvukovým systémom Philips. Vychutnajte si čistý a nerušený príjem rozhlasových staníc vysielania DAB+ s ovládaním prostredníctvom bezplatnej aplikácie DigitalRadio a bohaté vizuálne prvky cez RadioVIS. Prehrávajte hudbu z diskov CD a prenosných zariadení cez USB alebo MP3-Link.

Zobraziť všetky výhody

Posadnutí zvukom

Pôvab zvuku

  • Dok pre zariadenia iPod/iPhone/iPad

  • DAB+

Celkový výstupný výkon 30 W RMS

Celkový výstupný výkon 30 W RMS

Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Bezplatná aplikácia DigitalRadio s funkciou RadioVIS a ovládaním DAB+/FM

Nalaďte si rozhlasové doplnky s funkciou RadioVIS – výkonná funkcia, ktorú poskytuje RadioDNS, organizácia prepájajúca stanice DAB s Internetom. Pomocou funkcie RadioVIS sa rozhlasové vysielanie v reálnom čase obohatí o internetový obsah. Určí, ako sa k funkcii rádia pridávajú webové informácie, takže získate rozhlasové vysielanie DAB spolu so živými prezentáciami správ, dopravných informácií, reklám atď., v závislosti od informácií, ktoré poskytuje daná rozhlasová stanica. Ak chcete využívať funkciu RadioVis, jednoducho prejdite do obchodu Apple App Store a prevezmite si bezplatnú aplikáciu Philips DigitalRadio. Tá vám okrem iného poskytne úplnú kontrolu nad všetkým rozhlasovými stanicami DAB+ a FM.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Nepodporuje hudbu so správou digitálnych práv.