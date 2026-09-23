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DCM1170/12
Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane
Tento zvukový mikrosystém Philips je kompatibilný s konektorom Lightning, ktorý využíva iPhone 5, a prináša skvelý zvuk, ako aj štýlový dizajn. Stačí sa posadiť, uvoľniť a vychutnávať si hudbu tak, ako to máte radi, pomocou jedného jednoduchého ovládača.
s konektorom Lightning
pre iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, FM
max. 20 W
Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas nabíjania zariadenia iPod/iPhone pomocou nového konektora Lightning! Stačí vložiť zariadenie priamo do dokovacej stanice na reproduktore a môžete prehrávať svoje najlepšie skladby s dokonalým zvukom. Vaše zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo nabíjať, takže sa počas počúvania nemusíte starať o kapacitu batérie.
Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.
Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.
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