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Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

DCM1170/12

Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

Tento zvukový mikrosystém Philips je kompatibilný s konektorom Lightning, ktorý využíva iPhone 5, a prináša skvelý zvuk, ako aj štýlový dizajn. Stačí sa posadiť, uvoľniť a vychutnávať si hudbu tak, ako to máte radi, pomocou jedného jednoduchého ovládača.

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Posadnutí zvukom

Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

  • s konektorom Lightning

  • pre iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • max. 20 W

Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning

Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning

Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas nabíjania zariadenia iPod/iPhone pomocou nového konektora Lightning! Stačí vložiť zariadenie priamo do dokovacej stanice na reproduktore a môžete prehrávať svoje najlepšie skladby s dokonalým zvukom. Vaše zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo nabíjať, takže sa počas počúvania nemusíte starať o kapacitu batérie.

Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Technické špecifikácie

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