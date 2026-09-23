VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Primárny obrázok
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Primárny obrázok

Tento produkt už nie je dostupný

Klasický zvukový mikrosystém

DCM186/12

Posadnutí zvukom

Napájanie a bohatý zvuk zároveň – to všetko získate pri dokovaní a nabíjaní zariadenia iPod/iPhone na tomto mikrosystéme Philips. Funkcia Dynamics Bass Boost zhypnotizuje vaše uši a jeho štýlový a kompaktný dizajn vylepší každý priestor a očarí zmysly.

Zobraziť všetky výhody

Relaxujte pri skvelej hudbe

Posadnutí zvukom

  • Dok pre zariadenia iPod/iPhone

Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone

Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač iPod/iPhone nabije, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije jeho batéria. Keď je prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný systém automaticky nabije jeho batériu.

Funkcie časovača vypnutia a zapnutia

Funkcie časovača vypnutia a zapnutia

Množstvo budíkov ponúka široký výber spôsobov budenia. Tento rádiobudík Philips vás zobudí rádiom alebo klasickým bzučiakom. Časovač vypnutia umožňuje naprogramovať požadovanú dĺžku prehrávania hudby tak, aby zodpovedala vášmu bežnému času potrebnému na zaspávanie. Bez ohľadu na vaše nároky na rádiobudík – či už je to ranný bzučiak so stabilným tónom alebo počúvanie obľúbenej hudby pri zaspávaní, tento rádiobudík vám splní všetky želania.

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky