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DCM186/12
Posadnutí zvukom
Napájanie a bohatý zvuk zároveň – to všetko získate pri dokovaní a nabíjaní zariadenia iPod/iPhone na tomto mikrosystéme Philips. Funkcia Dynamics Bass Boost zhypnotizuje vaše uši a jeho štýlový a kompaktný dizajn vylepší každý priestor a očarí zmysly.
Dok pre zariadenia iPod/iPhone
Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač iPod/iPhone nabije, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije jeho batéria. Keď je prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný systém automaticky nabije jeho batériu.
Množstvo budíkov ponúka široký výber spôsobov budenia. Tento rádiobudík Philips vás zobudí rádiom alebo klasickým bzučiakom. Časovač vypnutia umožňuje naprogramovať požadovanú dĺžku prehrávania hudby tak, aby zodpovedala vášmu bežnému času potrebnému na zaspávanie. Bez ohľadu na vaše nároky na rádiobudík – či už je to ranný bzučiak so stabilným tónom alebo počúvanie obľúbenej hudby pri zaspávaní, tento rádiobudík vám splní všetky želania.
Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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