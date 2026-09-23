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Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

DCM2055/12

Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

Prehrávajte svoju hudbu z prenosných prehrávačov doma. Hudobný mikrosystém Philips má dok na zariadenie iPod/iPhone a rozhranie USB Direct pre prenosné zariadenia. Vyzerá úžasne na stene aj na stole!

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Posadnutí zvukom

Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane

  • Dok pre zariadenia iPod/iPhone

Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a prenesiete ich do prehrávača.

Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Technické špecifikácie

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