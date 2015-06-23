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DCM2260/12
Zvukový systém, ktorý pristane vašej domácnosti
Prehrávajte hudbu a nabíjajte svoje zariadenia iPod/iPhone/iPad cez dokovaciu stanicu DualDock pomocou konektora Lightning a 30-kolíkového konektora. Tento hudobný systém má fantastický zvuk a navyše aj skvele vyzerá v každej domácnosti, vďaka stolnému stojanu 2 v 1 na flexibilné umiestnenie.
DualDock pre iPod/iPhone
Mož. upevnenia na stôl alebo na stenu
CD, MP3-CD, USB, FM
max. 20 W
Inovatívny DualDock Philips s konektorom Lightning a 30-kolíkovým konektorom dokáže nabíjať a prehrávať všetky zariadenia značky Apple. Bol navrhnutý tak, aby spájal elegantný štýl a nenútenú funkčnosť, takže konektory prepnete v zlomku sekundy. Vychutnajte si svoje obľúbené piesne z akéhokoľvek zariadenia značky Apple.
MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.
3.0
z 5
1
Recenzia
minol
23/06/2015
Česká republika
Dobrý výrobek který neumí ukázat hodiny :(
Hudebně nemám co vytknout, ale skutečně nerozumím tomu proč ve stand by režimu nezobrazuje hodiny. Proč se tedy obtěžujete zde hodiny nabízet? Nastavím si budík a neuvidím kolik je hodin když se vzbudím dřív? Toto je důvod proč nákup nikomu nedoporučím a opravdu by mě nenapadlo v roce 2015 toto zjišťovat před koupí. Nejraději bych výrobek vrátil a koupil si něco co hodiny ukazuje
Táto recenzia bola vytvorená pre DCM2260 Hudební mikrosystém
Táto recenzia bola vytvorená pre DCM2260 Hudební mikrosystém