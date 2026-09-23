Tento produkt už nie je dostupný
DCM3175/12
Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane
Tento zvukový mikrosystém Philips je kompatibilný s konektorom Lighting, ktorý využíva iPad mini a iPhone 5. Aktívny subwoofer zabezpečí výkonné basy a nasmerované reproduktory vytvoria širokú stereofónnu zvukovú scénu. Vďaka jednoliatemu dizajnu sa zariadenie hodí do každej domácnosti.
s konektorom Lightning
pre iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
max. 80 W, systém 2.1
Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas nabíjania zariadenia iPod/iPhone/iPad pomocou nového konektora Lightning! Stačí vložiť zariadenie priamo do dokovacej stanice na reproduktore a môžete prehrávať svoje najlepšie skladby s dokonalým zvukom. Vaše zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo nabíjať, takže sa počas počúvania nemusíte obávať o kapacitu batérie.
Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.
Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.
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