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Tento produkt už nie je dostupný

Dokovacia stanica pre iPod/iPhone

DCM580/12

1 Ocenenie

Zvuková veža

Vychutnajte si širší, pohlcujúci zvuk prostredníctvom dokovacieho systému Philips DCM580. Jeho vežovitý dizajn podporuje zariadenia iPhone/iPod, disky CD a zariadenia USB. Technológia LivingSound rozptyľuje zvuk rovnomerne po miestnosti a zabezpečuje tak optimálny poslucháčsky zážitok.

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s technológiou LivingSound pre širší, pohlcujúci stereo zvuk

Zvuková veža

Celkový výstupný výkon 140 W RMS

Celkový výstupný výkon 140 W RMS

RMS znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. V podstate sú zosilňovače obmedzené elektrickou energiou, ktorú dokážu zosilniť, a reproduktory elektrickou energiou, ktorú dokážu skonvertovať na zvukovú energiu bez zdeformovania zvukového signálu. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon dosahuje reproduktor.

Reproduktorový systém 4.1 so zabudovaným subwooferom

Reproduktorový systém 4.1 so zabudovaným subwooferom.

Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami

Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami

Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio systéme Philips. Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Obrázok AWARD-7246459

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