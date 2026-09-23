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Tento produkt už nie je dostupný

Kábel USB do micro USB

DLC5203U/00

Prvotriedny opletený kábel USB-A-to-Micro

Kompatibilný s existujúcimi USB zásuvkami a nabíjačkami v aute so zásuvkou USB Micro. Dá sa použiť ako šikovný náhradný kábel.

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Prvotriedny opletený kábel USB-A-to-Micro

  • Synchronizácia a nabíjanie

  • 1 meter/3,2 stopy

  • Čierny opletený kábel

Kábel s obsahom kevlaru pre extra pevnosť

Nabíjací kábel s obsahom kevlaru pre vyššiu pevnosť kábla

Kábel so záťažovým testom vykonaným viac než 10 000-krát

Nabíjací kábel so záťažovým testom pre náročné použitie vykonaným viac než 10 000-krát

Podporuje prenos dát cez rozhranie USB 2.0

Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov pri rýchlosti 480 Mb/s cez rozhranie USB 2.0

Technické špecifikácie

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