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DLC5203U/00
Prvotriedny opletený kábel USB-A-to-Micro
Kompatibilný s existujúcimi USB zásuvkami a nabíjačkami v aute so zásuvkou USB Micro. Dá sa použiť ako šikovný náhradný kábel.
Synchronizácia a nabíjanie
1 meter/3,2 stopy
Čierny opletený kábel
Nabíjací kábel s obsahom kevlaru pre vyššiu pevnosť kábla
Nabíjací kábel so záťažovým testom pre náročné použitie vykonaným viac než 10 000-krát
Podporuje vysokorýchlostný prenos údajov pri rýchlosti 480 Mb/s cez rozhranie USB 2.0
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