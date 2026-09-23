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Tento produkt už nie je dostupný

Philips FidelioReproduktor s dokovacou stanicou Primo

DS9/10

Zažite skutočnú vernosť

Reproduktor s dokovacou stanicou Philips Fidelio DS9/10 vďaka svojmu neprekonateľnému vzhľadu a kvalite zvuku nemá vo svojej triede konkurenciu. Hudba zo zariadenia iPod Touch, iPhone alebo iPad bude znieť v dokonalej vernosti vďaka prírodnému drevu a vysokokvalitným komponentom.

Zobraziť všetky výhody

s týmto reproduktorom s dokovacou stanicou

Zažite skutočnú vernosť

  • pre iPod/iPhone/iPad

Výškový reproduktor s mäkkou kužeľovou klenbou pre detailný a prirodzený zvuk

Tento reproduktor je dvojsmerný výškový reproduktor s vysoko vernou reprodukciou a mäkkou kužeľovou klenbou. Kužeľové reproduktory vynašla spoločnosť Philips na začiatku 60. rokov dvadsiateho storočia a odvtedy sú už pol storočia preferovaným riešením pre hi-fi reproduktory. Výškové reproduktory s mäkkou kužeľovou klenbou vytvárajú detailný a prirodzený zvuk, ktorý nie je drsný ani skreslený, a prehráva záznamy v plnej kráse.

SoundCurve pre vynikajúci krištáľovo čistý zvuk

SoundCurve pre vynikajúci krištáľovo čistý zvuk

Dômyselne navrhnutý, zahnutý zadný kryt tohto reproduktora Philips s dokovacou stanicou vytvára veľmi efektívnu akustickú štruktúru na reprodukciu zvuku. Jeho presne tvarovaná krivka zvyšuje tuhosť skrinky reproduktora, čím výrazne znižuje vnútornú rezonanciu a potláča vibrácie a skreslenia zvuku. Môžete si tak vychutnať vynikajúci krištáľovo čistý zvuk z úžasne vyzerajúcich reproduktorov.

Plne digitálna technológia spracovania pre čistý zvukový signál vo všetkých fázach

Plne digitálna technológia spracovania pre čistý zvukový signál vo všetkých fázach

Väčšina reproduktorov s dokovacou stanicou používa pri prehrávaní obsahu zo zariadenia iPod, iPhone alebo iPad ich analógový výstup, ktorý potom prekonvertuje späť na digitálny. Výsledkom je vyšší šum a strata detailov. No vďaka používaniu digitálneho výstupu z vášho prehrávača tento reproduktor zachováva integritu hudobného signálu, výsledkom čoho je vyšší odstup signálu od šumu a lepšie rozlíšenie.

Technické špecifikácie

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