Celkový výstupný výkon 50 W RMS

Tento reproduktor Philips má celkový výstupný výkon 50 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.