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DTM3155/12
Zvuk, ktorý vášmu domovu pristane
Tento hudobný mikrosystém Philips je kompatibilný s konektorom Lightning, ktorý využíva zariadenie iPhone 5, a dokonca aj s funkciou bezdrôtového prúdového prenosu hudby cez Bluetooth. Osloboďte svoju hudbu a vychutnajte si všetky jej detaily, ako aj výkonné basy technológie wOOx.
Bluetooth® aptX
s konektorom Lightning
USB, CD, FM
max. 50 W, vyžarovanie basov
Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas nabíjania zariadenia iPod/iPhone pomocou nového konektora Lightning! Stačí vložiť zariadenie priamo do dokovacej stanice na reproduktore a môžete prehrávať svoje najlepšie skladby s dokonalým zvukom. Vaše zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo nabíjať, takže sa počas počúvania nemusíte starať o kapacitu batérie.
Technológia wOOx je revolučný koncept v oblasti reproduktorov, ktorý umožňuje počuť a precítiť maximálne hlboké basy, bohatšie ako pri akomkoľvek inom audiosystéme. Špeciálne budiče reproduktorov pracujú v harmónii s basovým radiátorom wOOx a precízne ladenie medzi hlavným budičom a reproduktorom zaisťuje hladké prechody od nižších-stredných až po vysoké frekvencie. Dvojité tlmenie a úplne symetrická dvojitá konštrukcia produkuje nízky a jasný podklad bez badateľného skreslenia. Vďaka plnému výkonu skrinky reproduktora poskytuje wOOx výnimočne hlboký a dynamický bas, aby skutočne zosilnil pôsobenie hudby.
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