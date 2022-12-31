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  • Skvelý výkon pri každodennom čistení
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  • Skvelý výkon pri každodennom čistení
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Tento produkt už nie je dostupný

DailyDuoTyčový vysávač

FC6161/02

1 Ocenenie

Skvelý výkon pri každodennom čistení
S vysávačom Philips DailyDuo si každý deň vychutnáte pocit čistoty. Tento tyčový vysávač typu 2 v 1 je bezkáblový a pomocou svojej jednoducho odnímateľnej rúčky vám pomôže vyčistiť podlahy aj nábytok. Vždy po ruke na vašu každodennú dávku vysávania!
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Bezšnúrový model 2 v 1 s trvalým sacím výkonom

Skvelý výkon pri každodennom čistení

  • Bezšnúrový 2v1: tyčový a ručný vysávač

  • Bezvreckový, cyklónový

  • 16,8 V akumulátor

  • 2-fázová filtrácia HEPA

Výkonné 16,8 V batérie zaistia vysoký výkon satia

Výkonné 16,8 V batérie zaistia vysoký výkon satia

2-stupňový cyklónový prietok vzduchu na optimálnu filtráciu

2-stupňový cyklónový prietok vzduchu na optimálnu filtráciu

Cyklónový prietok vzduchu bezvreckového vysávača udržuje vo vnútri otáčajúci sa prach, čím zaistí optimálny vysoký sací výkon a pretrvávajúci výkon pri čistení. Jeho 2-stupňový filtračný systém zaručuje, že po nasatí špiny už špina nemôže uniknúť. Prvý filter zablokuje väčšinu špiny, zatiaľ čo druhý filter zachytí jemnejšie čiastočky prachu.

Cyklónový systém s filtrom HEPA pre dlhodobejšiu filtráciu

Cyklónový systém s filtrom HEPA pre dlhodobejšiu filtráciu

Plisovaný filter HEPA má veľký filtrovací povrch a výborný filtrovací výkon. Spolu s cyklónovým prietokom vzduchu tak zabráni rýchlemu zaneseniu a upchatiu a poskytne vám kvalitnejšie a trvalejšie filtrovanie.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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