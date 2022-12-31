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FC6161/02
Bezšnúrový 2v1: tyčový a ručný vysávač
Bezvreckový, cyklónový
16,8 V akumulátor
2-fázová filtrácia HEPA
Cyklónový prietok vzduchu bezvreckového vysávača udržuje vo vnútri otáčajúci sa prach, čím zaistí optimálny vysoký sací výkon a pretrvávajúci výkon pri čistení. Jeho 2-stupňový filtračný systém zaručuje, že po nasatí špiny už špina nemôže uniknúť. Prvý filter zablokuje väčšinu špiny, zatiaľ čo druhý filter zachytí jemnejšie čiastočky prachu.
Plisovaný filter HEPA má veľký filtrovací povrch a výborný filtrovací výkon. Spolu s cyklónovým prietokom vzduchu tak zabráni rýchlemu zaneseniu a upchatiu a poskytne vám kvalitnejšie a trvalejšie filtrovanie.
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