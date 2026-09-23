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FC6161/04
Skvelý výkon pri každodennom čistení
S vysávačom Philips DailyDuo si každý deň vychutnáte pocit čistoty. Tento výkonný tyčový vysávač typu 2 v 1 je bezkáblový a vďaka zaručenému vysokému saciemu výkonu vám pomôže vyčistiť podlahy aj nábytok. Vždy poruke, ak potrebujete niečo rýchlo povysávať!
Bezšnúrový 2v1: tyčový a ručný vysávač
Bezvreckový, cyklónový
16,8 V akumulátor
2-fázová filtrácia HEPA
Cyklónový prietok vzduchu bezvreckového vysávača udržuje vo vnútri otáčajúci sa prach, čím zaistí optimálny vysoký sací výkon a pretrvávajúci výkon pri čistení. Jeho 2-stupňový filtračný systém zaručuje, že po nasatí špiny už špina nemôže uniknúť. Prvý filter zablokuje väčšinu špiny, zatiaľ čo druhý filter zachytí jemnejšie čiastočky prachu.
Plisovaný filter HEPA má veľký filtrovací povrch a výborný filtrovací výkon. Spolu s cyklónovým prietokom vzduchu tak zabráni rýchlemu zaneseniu a upchatiu a poskytne vám kvalitnejšie a trvalejšie filtrovanie.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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