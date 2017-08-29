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  • Standard Product Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
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  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
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  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
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  • Packaging photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product Detail Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product Lifestyle Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner
  • Emotional Benefit Photo Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner FC8146/01
  • Packaging photograph Philips EasyLife Bagless vacuum cleaner

Tento produkt už nie je dostupný

EasyLifeBezvreckový vysávač

FC8146/01

1

| (1) Recenzia

Úspora až 20 % energie*

Vysávač Philips EasyLife je skonštruovaný tak, aby dosahoval vysoký čistiaci výkon pri nižšej spotrebe energie v porovnaní s bežnými vysávačmi. Okrem toho môžete jednoducho vyprázdniť zásobník stlačením jedného tlačidla bez toho, aby ste si zašpinili ruky.

Zobraziť všetky výhody

Vysávač pre ekologickejšie výsledky

Úspora až 20 % energie*

  • 1400 W

  • Hubica na parkety

1400-wattový motor s maximálnym sacím výkonom 300 W

1400-wattový motor s maximálnym sacím výkonom 300 W

Účinný 1400 W motor generuje max. sací výkon 300 W, čo znamená, že spotrebujete menej energie, ale dosiahnete rovnako dobré a účinné vysávanie.

Indikátor sa rozsvieti, keď je potrebné vyprázdniť zásobník

Indikátor sa rozsvieti, keď je potrebné vyprázdniť zásobník

Indikátor sa rozsvieti, keď je zásobník plný a je potrebné ho vyprázdniť. Správne vyprázdnenie a vyčistenie zásobníka a filtra zaručí optimálny čistiaci výkon.

Rukoväť na jednoduché vybratie zásobníka na prach

Rukoväť zásobníka na prach vám uľahčí vyberanie zásobníka a jeho držanie nad odpadkovým košom.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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1.0

z 5

1

Recenzia

5
4
3
2

29/08/2017

Česká republika

Česká republika

Na koberce nevhodny vubec nic nevysaje

Zakoupen hlavne na koberce, ktere tedy vubec dukladne nevysaje. Filtr peru po 1-2 pouzitich coz me dost obtezuje.

Táto recenzia bola vytvorená pre EasyLife FC8146/01 Bezsáčkový vysavač

Táto recenzia bola vytvorená pre EasyLife FC8146/01 Bezsáčkový vysavač

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s 2000 W vysávačom. Interné merania spoločnosti Philips, 2010.