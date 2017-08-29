Tento produkt už nie je dostupný
FC8146/01
Úspora až 20 % energie*
Vysávač Philips EasyLife je skonštruovaný tak, aby dosahoval vysoký čistiaci výkon pri nižšej spotrebe energie v porovnaní s bežnými vysávačmi. Okrem toho môžete jednoducho vyprázdniť zásobník stlačením jedného tlačidla bez toho, aby ste si zašpinili ruky.
1400 W
Hubica na parkety
Účinný 1400 W motor generuje max. sací výkon 300 W, čo znamená, že spotrebujete menej energie, ale dosiahnete rovnako dobré a účinné vysávanie.
Indikátor sa rozsvieti, keď je zásobník plný a je potrebné ho vyprázdniť. Správne vyprázdnenie a vyčistenie zásobníka a filtra zaručí optimálny čistiaci výkon.
Rukoväť zásobníka na prach vám uľahčí vyberanie zásobníka a jeho držanie nad odpadkovým košom.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
1.0
z 5
1
Recenzia
anka
29/08/2017
Česká republika
Na koberce nevhodny vubec nic nevysaje
Zakoupen hlavne na koberce, ktere tedy vubec dukladne nevysaje. Filtr peru po 1-2 pouzitich coz me dost obtezuje.
Táto recenzia bola vytvorená pre EasyLife FC8146/01 Bezsáčkový vysavač
Táto recenzia bola vytvorená pre EasyLife FC8146/01 Bezsáčkový vysavač
V porovnaní s 2000 W vysávačom. Interné merania spoločnosti Philips, 2010.