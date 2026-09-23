Tento produkt už nie je dostupný
FC8915/01
Žite naplno!
S vysávačom Philips HomeHero zvládnete upratovanie rýchlo a jednoducho. Tento vysávač poskytuje vysoký sací výkon, filtráciu prachu a flexibilné hubice na dôkladné a bezproblémové vysávanie.
2000 W
Technológia AirflowMax
Hubica na parkety
Tento vysoko účinný 2000-wattový motor generuje maximálny sací výkon 375 W pre skutočne kvalitné povysávanie.
Tento vysávač bol navrhnutý tak, aby všetok nasávaný vzduch prešiel pred vyfúknutím cez filter EPA 12 (99,5 % filtrácia). Neunikne ani zrnko prachu.
Tento vysávač nemá jednu, ale rovno dve rukoväte na prenášanie. Keď je na kolieskach, navrchu má rukoväť, pomocou ktorej ho môžete jednoducho prenášať a s vysávačom sa tak môžete voľne pohybovať takmer bez zohýbania. Druhá rukoväť na prednej strane zariadenia vám zase umožňuje pohodlne prenášať vysávač vo zvislej polohe.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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