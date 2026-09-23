Tento produkt už nie je dostupný
FC9262/01
Maximálne pohodlie, minimálna námaha
Pocíťte uvoľnenie pri lepšom postoji! Tento vysávač zaistí menšie zohýbanie počas čistenia, čím vám zaistí lepší komfort
2000 W
Diaľkové ovládanie
Patentované držadlo PostureProtect vám zabezpečí 4 x lepší postoj tela: pomáha predchádzať zohýbaniu počas vysávania; podporuje umiestnenie zápästia v pohodlnej polohe; obidve držadlá zaisťujú jednoduché manévrovanie; a navyše môžete ovládať vysávač ľahkým dotykom prstov.
Tlačidlami na rukoväti môžete vysávač jednoducho ovládať - bez zohýbania!
Táto hadica obsahuje otočné prepojenie k rukoväti, čím umožňuje jednoduchšie manévrovanie a menšie zaťaženie zápästia.
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