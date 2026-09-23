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  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Standard Product Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Product in Use Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01
  • Emotional Benefit Photo Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips ErgoFit Bagless vacuum cleaner FC9262/01

Tento produkt už nie je dostupný

ErgoFitBezvreckový vysávač

FC9262/01

Maximálne pohodlie, minimálna námaha

Pocíťte uvoľnenie pri lepšom postoji! Tento vysávač zaistí menšie zohýbanie počas čistenia, čím vám zaistí lepší komfort

Zobraziť všetky výhody

Vychutnajte si lepšiu polohu a až o 70 % menej zohýnania

Maximálne pohodlie, minimálna námaha

  • 2000 W

  • Diaľkové ovládanie

Jedinečný ergonomický dizajn držadla PostureProtect

Jedinečný ergonomický dizajn držadla PostureProtect

Patentované držadlo PostureProtect vám zabezpečí 4 x lepší postoj tela: pomáha predchádzať zohýbaniu počas vysávania; podporuje umiestnenie zápästia v pohodlnej polohe; obidve držadlá zaisťujú jednoduché manévrovanie; a navyše môžete ovládať vysávač ľahkým dotykom prstov.

Ovládacie prvky v rukoväti ovládané prstami

Ovládacie prvky v rukoväti ovládané prstami

Tlačidlami na rukoväti môžete vysávač jednoducho ovládať - bez zohýbania!

Otočná prípojka hadice pre jednoduchšie manévrovanie

Otočná prípojka hadice pre jednoduchšie manévrovanie

Táto hadica obsahuje otočné prepojenie k rukoväti, čím umožňuje jednoduchšie manévrovanie a menšie zaťaženie zápästia.

Technické špecifikácie

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  • Tipy a triky