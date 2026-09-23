Tento produkt už nie je dostupný
FM25SS050P/00
Jednoduché používanie, Plug and Play!
Jednoduché a ľahko použiteľné zariadenie typu Plug and Play. Philips SSD poskytuje jednoduchosť a prístupnosť pri každodennom ukladaní a zdieľaní súborov, fotografií a hudby.
256 GB
Jednotka pevného disku Solid State
Pomocou synchronizácie všetkých súborov na vašom PC môžete získať prístup k dokumentom a pracovať s nimi kdekoľvek, len pomocou pár kliknutí myšou.
Šetrite voľný priestor automatickou kompresiou všetkých súborov uložených na USB jednotke Flash
Značky a predierkovania na balení vám ukazujú najlepší spôsob na otvorenie svojho balenia a zaistenie rýchleho prístupu k USB kľúču bez zmätku.
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