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Tento produkt už nie je dostupný

SSD

FM25SS050P/00

Jednoduché používanie, Plug and Play!

Jednoduché a ľahko použiteľné zariadenie typu Plug and Play. Philips SSD poskytuje jednoduchosť a prístupnosť pri každodennom ukladaní a zdieľaní súborov, fotografií a hudby.

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Okamžite zameňte súbory!

Jednoduché používanie, Plug and Play!

  • 256 GB

  • Jednotka pevného disku Solid State

Synchronizácia súborov medzi celým PC a UFD

Pomocou synchronizácie všetkých súborov na vašom PC môžete získať prístup k dokumentom a pracovať s nimi kdekoľvek, len pomocou pár kliknutí myšou.

Automatická kompresia všetkých súborov šetrí voľný priestor

Šetrite voľný priestor automatickou kompresiou všetkých súborov uložených na USB jednotke Flash

Ľahké otváranie a používateľsky prívetivé balenie

Značky a predierkovania na balení vám ukazujú najlepší spôsob na otvorenie svojho balenia a zaistenie rýchleho prístupu k USB kľúču bez zmätku.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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