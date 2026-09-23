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FWM185/12
Počúvajte obľúbenú hudbu z MP3-CD s bohatým zvukom
Vychutnajte si nerušený pôžitok z vašich piesní vo formáte CD/MP3/WMA až 10 hodín na systéme FWM185. Rozšírte svoje potešenie z hudby počúvaním melódií z prenosného prehrávača u vás doma - pomocou USB Direct a vstupu pre MP3 prehrávač.
Prehrávanie MP3-CD
USB Direct
MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“.MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.
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