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Tento produkt už nie je dostupný

Mini HiFi systém

FWM197/12

Posadnutí zvukom

Vychutnajte si nerušený pôžitok z vašich piesní vo formáte CD/WMA/MP3 až 10 hodín na systéme Hi-Fi minisystéme Philips. Rozšírte potešenie z hudby počúvaním melódií z prenosného prehrávača u vás doma – pomocou vstupu pre MP3 prehrávač.

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Posadnutí zvukom

  • 120 W

Celkový výstupný výkon 120 W RMS

Celkový výstupný výkon 120 W RMS

Tento systém má celkový výstupný výkon 120 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Kazetový prehrávač s funkciou Autostop

Kazetový prehrávač s funkciou Autostop

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Technické špecifikácie

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