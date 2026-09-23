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FWM197/12
Posadnutí zvukom
Vychutnajte si nerušený pôžitok z vašich piesní vo formáte CD/WMA/MP3 až 10 hodín na systéme Hi-Fi minisystéme Philips. Rozšírte potešenie z hudby počúvaním melódií z prenosného prehrávača u vás doma – pomocou vstupu pre MP3 prehrávač.
120 W
Tento systém má celkový výstupný výkon 120 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.
Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.
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