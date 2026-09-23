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Mini HiFi systém

FWM210/12

Bohatý a výkonný zvuk

Zažite ničím nerušené potešenie zo skladieb CD/MP3/WMA vďaka výstupnému výkonu 140 W RMS. Vychutnávajte si hudbu ešte viac počúvaním melódií z veľkokapacitného zariadenia USB u vás doma – cez priame rozhranie USB Direct

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Posadnutí zvukom

Bohatý a výkonný zvuk

  • CD, MP3-CD

  • USB Direct

  • FM

  • 120 W

Digitálne ladenie pre predvoľby staníc

Digitálne ladenie pre predvoľby staníc

Celkový výstupný výkon 140 W RMS

Celkový výstupný výkon 140 W RMS

RMS znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. V podstate sú zosilňovače obmedzené elektrickou energiou, ktorú dokážu zosilniť, a reproduktory elektrickou energiou, ktorú dokážu skonvertovať na zvukovú energiu bez zdeformovania zvukového signálu. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon dosahuje reproduktor.

MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Technické špecifikácie

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