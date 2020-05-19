Tento produkt už nie je dostupný
2 otvory
3 funkcie
Bielo-levanduľový
Extra široký otvor, ohrievač na žemle
Hriankovač sa automaticky vypne, ak sa vo vnútri zasekne chlieb.
Integrovaný rošt na ohrievanie žemlí a croissantov.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
finchcz
19/05/2020
Česká republika
Skvely topinkovac
Skvele opeka, neznecistuje se, skvely design, nemam vytek.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2630/20 Topinkovač
Date of Use 2018-05-19
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2630/20 Topinkovač
Date of Use 2018-05-19