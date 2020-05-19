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  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
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  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
  • Vychutnajte si vynikajúcu hrianku

Tento produkt už nie je dostupný

Viva CollectionHriankovač

HD2630/40

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Vychutnajte si vynikajúcu hrianku
Hriankovač Philips so širokými a hlbokými otvormi a automatickým centrovaním zaručí rovnomerne do zlatista opečené hrianky z tenkých aj hrubých krajcov chleba. Obsahuje integrovaný rošt na ohrievanie pečiva, vysúvací zásobník na omrvinky a jednodotykové tlačidlá na opakovaný ohrev a rozmrazovanie.
Zobraziť všetky výhody

Hriankovač pripraví vždy dozlatista opečený chlieb

Vychutnajte si vynikajúcu hrianku

  • 2 otvory

  • 3 funkcie

  • Bielo-levanduľový

  • Extra široký otvor, ohrievač na žemle

Automatické bezpečnostné vypnutie v prípade zaseknutia chleba

Automatické bezpečnostné vypnutie v prípade zaseknutia chleba

Hriankovač sa automaticky vypne, ak sa vo vnútri zasekne chlieb.

Integrovaný rošt na ohrievanie žemlí a croissantov

Integrovaný rošt na ohrievanie žemlí a croissantov

Integrovaný rošt na ohrievanie žemlí a croissantov.

Vďaka tlačidlu zrušenia môžete kedykoľvek zastaviť hriankovanie

Vďaka tlačidlu zrušenia môžete kedykoľvek zastaviť hriankovanie

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvely topinkovac

Skvele opeka, neznecistuje se, skvely design, nemam vytek.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2630/20 Topinkovač

Date of Use 2018-05-19

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Viva Collection HD2630/20 Topinkovač

Date of Use 2018-05-19

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