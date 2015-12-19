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  • Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti
  • Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti
  • Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti
  • Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti
  • Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti
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  • Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti
  • Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti
  • Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti
  • Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti

Tento produkt už nie je dostupný

Pure Essentials CollectionHriankovač

HD2686/30

4.9
| (9) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti
Hriankovač Philips HD2686/30 vám vďaka extra dlhým a extra širokým otvorom umožní pripraviť hrianky podľa vašich predstáv. Osem digitálnych nastavení intenzity opečenia vám zabezpečí úplnú kontrolu, aby boli hrianky opečené do chrumkava presne tak, ako ich máte radi.
Zobraziť všetky výhody

Hriankovač na rôzne typy pečiva

Urobte to po svojom, presne podľa svojej chuti

  • 2 otvory

  • 3 funkcie, elektronický

  • Biela

  • Extra dlhý otvor

Výnimočne široký a výnimočne hlboký otvor(-y) na vloženie chleba

Výnimočne široký a výnimočne hlboký otvor(-y) na vloženie chleba.

Rovnomerne opečie hrubé alebo tenké krajce

Rovnomerne opečie hrubé alebo tenké krajce

Rovnomerne opečie hrubé alebo tenké krajce.

Integrovaný rošt na ohrievanie žemlí a croissantov

Integrovaný rošt na ohrievanie žemlí a croissantov

Integrovaný rošt na ohrievanie žemlí a croissantov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

9

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

19/12/2015

Česká republika

Česká republika

rychlý topinkovač,volba opečení

tento topinkovač považuji svýmm výkonem za porsche mezi ostatními. Cenově přijatelný na to,jaký má výkon a i po dvou letech naprostá spokojenost. Designově je pěkný,snadný na ovládání,zvukově upozorní,že je hotovo doporučuji ráda

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD2686/30 Topinkovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD2686/30 Topinkovač

19/09/2015

Polska

Polska

Overený kupujúci

Ten product ma wiele doskonałych funkcji.

Polecam gorąco. Super produkt. Nie zawiedziesz sie

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster

07/11/2013

Polska

Polska

Inny niż pozostałe tostery-wart swojej ceny

Design i wielkość to jego zaleta.Dużo funkcji i możliwości

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster

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