Tento produkt už nie je dostupný
2 otvory
3 funkcie, elektronický
Biela
Extra dlhý otvor
Výnimočne široký a výnimočne hlboký otvor(-y) na vloženie chleba.
Rovnomerne opečie hrubé alebo tenké krajce.
Integrovaný rošt na ohrievanie žemlí a croissantov.
4.9
z 5
9
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
jananini
19/12/2015
Česká republika
rychlý topinkovač,volba opečení
tento topinkovač považuji svýmm výkonem za porsche mezi ostatními. Cenově přijatelný na to,jaký má výkon a i po dvou letech naprostá spokojenost. Designově je pěkný,snadný na ovládání,zvukově upozorní,že je hotovo doporučuji ráda
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD2686/30 Topinkovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD2686/30 Topinkovač
Radziecki
19/09/2015
Polska
Overený kupujúci
Ten product ma wiele doskonałych funkcji.
Polecam gorąco. Super produkt. Nie zawiedziesz sie
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Michał29
07/11/2013
Polska
Inny niż pozostałe tostery-wart swojej ceny
Design i wielkość to jego zaleta.Dużo funkcji i możliwości
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster