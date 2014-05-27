Tento produkt už nie je dostupný
Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
Tento hriankovač z kolekcie Philips Avance je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, ktorá je studená na dotyk, a je vhodný pre všetky druhy pečiva – od krájaného hriankového chleba, cez žemle a rožky až po bagety. Tri podsvietené tlačidlá na prednej strane slúžia na zohrievanie, rozmrazovanie a opekanie z jednej strany.
Dlhý kovový otvor
Chladná nehrdzavejúca oceľ
Otvor XXL, ohrievač na žemle, 3 funkcie
Digitálne ovládanie
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Extra široký otvor vhodný pre váš chlieb, hrubý aj tenký.
Nastavenie opekania z jednej strany pre žemle a bagety.
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
santee76
27/05/2014
Polska
Doskonały wygląd i działanie
Nietuzinkowy wygląd i perfekcyjne działanie to zalety tego tostera wielofunkcyjnego. Przejrzyste menu sterowania i łatwość użytkowania.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD2698/00 Toster
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD2698/00 Toster
wombi
29/11/2013
Polska
Bardzo dobry produkt
Bardzo fajny i funkcjonalny sprzęt. Jedyną jego wadą są duże wymiary.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD2698/00 Toster
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD2698/00 Toster