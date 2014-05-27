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  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia
  • Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia

Tento produkt už nie je dostupný

Avance CollectionHriankovač

HD2698/00

4.5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia

Tento hriankovač z kolekcie Philips Avance je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, ktorá je studená na dotyk, a je vhodný pre všetky druhy pečiva – od krájaného hriankového chleba, cez žemle a rožky až po bagety. Tri podsvietené tlačidlá na prednej strane slúžia na zohrievanie, rozmrazovanie a opekanie z jednej strany.

Zobraziť všetky výhody

Jedinečný ohrevný systém zaručí rovnomerné opečenie

Dokonalá hrianka až do posledného zahryznutia

  • Dlhý kovový otvor

  • Chladná nehrdzavejúca oceľ

  • Otvor XXL, ohrievač na žemle, 3 funkcie

  • Digitálne ovládanie

Extra dlhý otvor na bagety

Extra dlhý otvor na bagety

.

Extra široká štrbina na hrubý aj tenký chlieb

Extra široká štrbina na hrubý aj tenký chlieb

Extra široký otvor vhodný pre váš chlieb, hrubý aj tenký.

Nastavenie opekania z jednej strany

Nastavenie opekania z jednej strany

Nastavenie opekania z jednej strany pre žemle a bagety.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

27/05/2014

Polska

Polska

Doskonały wygląd i działanie

Nietuzinkowy wygląd i perfekcyjne działanie to zalety tego tostera wielofunkcyjnego. Przejrzyste menu sterowania i łatwość użytkowania.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD2698/00 Toster

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD2698/00 Toster

29/11/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt

Bardzo fajny i funkcjonalny sprzęt. Jedyną jego wadą są duże wymiary.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD2698/00 Toster

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD2698/00 Toster

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