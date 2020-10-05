Tento produkt už nie je dostupný
1,7 l 2400 W
Ukazovateľ 1 šálky
Bielo-sivá
Výklopné veko
Umožňuje spotrebiteľovi pripraviť len také množstvo vody, aké potrebuje, a tým šetrí až 50 % energie a vody, čím prispieva k ochrane životného prostredia.
Elegantné červené kontrolné svetlo zabudované vo vypínači signalizuje, kedy je kanvica zapnutá.
Kanvicu je možné plniť cez náustok alebo otvorením veka.
4.6
z 5
50
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
05/10/2020
Česká republika
Zamestnanec spoločnosti Philips
Overený kupujúci
Philips Rychlovarná konvice HD4649/00 1,7 l, 2 400
[Employee of philipsglobal] Umožňuje zákazníkům vařit tolik vody, kolik potřebují, a tím šetřit až 50 % energie a vody. Tím přispívá k lepšímu životnímu prostředí.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4649/00 Rychlovarná konvice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4649/00 Rychlovarná konvice
Mia16
21/08/2020
Česká republika
Zamestnanec spoločnosti Philips
Overený kupujúci
Philips Rychlovarna
[Employee of philipsglobal] Se libi tento product moc. To je rychle a vyborne.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4649/00 Rychlovarná konvice
Date of Use 2019-07-21
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4649/00 Rychlovarná konvice
Date of Use 2019-07-21
Lili92
01/08/2020
Česká republika
Tốt
Đun sôi nhanh và tiện lợi. Có mốc cho từng cốc riêng biệt
Výhody
Tốt
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4649/00 Rychlovarná konvice
Date of Use 2019-07-01
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4649/00 Rychlovarná konvice
Date of Use 2019-07-01