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  • Uvarte vždy len potrebné množstvo
  • Uvarte vždy len potrebné množstvo
  • Uvarte vždy len potrebné množstvo
  • Uvarte vždy len potrebné množstvo
  • Uvarte vždy len potrebné množstvo
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  • Uvarte vždy len potrebné množstvo
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  • Uvarte vždy len potrebné množstvo
  • Uvarte vždy len potrebné množstvo

Tento produkt už nie je dostupný

Kanvica

HD4649/00

4.6
| (50) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Uvarte vždy len potrebné množstvo
Jedinečná funkcia „ukazovateľ jednej šálky“ štýlovej kanvice Philips HD4649/00 umožňuje uvariť presne také množstvo vody, ktoré potrebujete. Tým ľahko ušetríte až 66 % energie a znížite svoj vplyv na životné prostredie.
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Úspora až 66 % energie

Uvarte vždy len potrebné množstvo

  • 1,7 l 2400 W

  • Ukazovateľ 1 šálky

  • Bielo-sivá

  • Výklopné veko

Ukazovateľ objemu jednej šálky na prípravu presne potrebného množstva vody

Ukazovateľ objemu jednej šálky na prípravu presne potrebného množstva vody

Umožňuje spotrebiteľovi pripraviť len také množstvo vody, aké potrebuje, a tým šetrí až 50 % energie a vody, čím prispieva k ochrane životného prostredia.

Kontrolné svetlo signalizuje, keď je kanvica zapnutá

Kontrolné svetlo signalizuje, keď je kanvica zapnutá

Elegantné červené kontrolné svetlo zabudované vo vypínači signalizuje, kedy je kanvica zapnutá.

Ľahké plnenie cez veko a výlevku

Ľahké plnenie cez veko a výlevku

Kanvicu je možné plniť cez náustok alebo otvorením veka.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

50

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

05/10/2020

Česká republika

Česká republika

Zamestnanec spoločnosti Philips

Overený kupujúci

Philips Rychlovarná konvice HD4649/00 1,7 l, 2 400

[Employee of philipsglobal] Umožňuje zákazníkům vařit tolik vody, kolik potřebují, a tím šetřit až 50 % energie a vody. Tím přispívá k lepšímu životnímu prostředí.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4649/00 Rychlovarná konvice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4649/00 Rychlovarná konvice

21/08/2020

Česká republika

Česká republika

Zamestnanec spoločnosti Philips

Overený kupujúci

Philips Rychlovarna

[Employee of philipsglobal] Se libi tento product moc. To je rychle a vyborne.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4649/00 Rychlovarná konvice

Date of Use 2019-07-21

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4649/00 Rychlovarná konvice

Date of Use 2019-07-21

01/08/2020

Česká republika

Česká republika

Tốt

Đun sôi nhanh và tiện lợi. Có mốc cho từng cốc riêng biệt

Výhody

Tốt

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4649/00 Rychlovarná konvice

Date of Use 2019-07-01

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4649/00 Rychlovarná konvice

Date of Use 2019-07-01

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