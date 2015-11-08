Tento produkt už nie je dostupný
HD4670/20
1,7 l 2400 W
Ukazovateľ 1 šálky
Brúsený kov
Odpružené veko
Umožňuje spotrebiteľovi pripraviť len také množstvo vody, aké potrebuje, a tým šetrí až 66 % energie a vody, čím prispieva k ochrane životného prostredia.
Kábel možno naviť okolo základne, takže kanvicu môžete jednoducho umiestniť v kuchyni.
Viacnásobný bezpečnostný systém chráni pred varom naprázdno a umožňuje automatické vypnutie po skončení prípravy.
3.9
z 5
13
Recenzie
mtbiker
08/11/2015
Polska
Wzór czajnika domowego :)
Cichy, szybko gotuje, świetnie wygląda, pojemny, niezawodny - ideał :) Mam już takie dwa w rodzinie i działają idealnie.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4670/20 Czajnik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4670/20 Czajnik
Syki67
18/09/2015
Polska
Overený kupujúci
produkt na 10
czajnik spełnia w 100% swoje zadanie nie mam żadnych zastrzeżeń polecam ten produkt
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4670/20 Czajnik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4670/20 Czajnik
Owi75
04/04/2015
Polska
Trwały i elegancki
Dzisia, po 6 latach intensywnego użytkowania czajnik skapitulował. Niemniej jednak jestem z tego produktu bardzo zadowolony dlatego znalazłem sie właśnie tutaj ponownie z chęcią wyboru kolejnego produktu marki Philips
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4670/20 Czajnik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4670/20 Czajnik