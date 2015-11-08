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  • Uvarte vždy len potrebné množstvo
  • Uvarte vždy len potrebné množstvo
  • Uvarte vždy len potrebné množstvo
  • Uvarte vždy len potrebné množstvo
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  • Uvarte vždy len potrebné množstvo
  • Uvarte vždy len potrebné množstvo
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Tento produkt už nie je dostupný

Kanvica

HD4670/20

3.9
| (13) Recenzie
Uvarte vždy len potrebné množstvo
Jedinečná funkcia „ukazovateľ jednej šálky“ tejto kovovej kanvice Philips so štýlovým dizajnom umožňuje uvariť presne také množstvo vody, ktoré potrebujete. Tým ľahko ušetríte až 66 % energie a znížite váš vplyv na životné prostredie
Zobraziť všetky výhody

Táto kanvica ušetrí až 66 % energie

Uvarte vždy len potrebné množstvo

  • 1,7 l 2400 W

  • Ukazovateľ 1 šálky

  • Brúsený kov

  • Odpružené veko

Ukazovateľ objemu jednej šálky na prípravu presne potrebného množstva vody

Ukazovateľ objemu jednej šálky na prípravu presne potrebného množstva vody

Umožňuje spotrebiteľovi pripraviť len také množstvo vody, aké potrebuje, a tým šetrí až 66 % energie a vody, čím prispieva k ochrane životného prostredia.

Navíjač kábla pre jednoduché uskladnenie

Navíjač kábla pre jednoduché uskladnenie

Kábel možno naviť okolo základne, takže kanvicu môžete jednoducho umiestniť v kuchyni.

Viacnásobný bezpečnostný systém

Viacnásobný bezpečnostný systém chráni pred varom naprázdno a umožňuje automatické vypnutie po skončení prípravy.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

3.9

z 5

13

Recenzie

2

08/11/2015

Polska

Polska

Wzór czajnika domowego :)

Cichy, szybko gotuje, świetnie wygląda, pojemny, niezawodny - ideał :) Mam już takie dwa w rodzinie i działają idealnie.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4670/20 Czajnik

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4670/20 Czajnik

18/09/2015

Polska

Polska

Overený kupujúci

produkt na 10

czajnik spełnia w 100% swoje zadanie nie mam żadnych zastrzeżeń polecam ten produkt

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4670/20 Czajnik

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4670/20 Czajnik

04/04/2015

Polska

Polska

Trwały i elegancki

Dzisia, po 6 latach intensywnego użytkowania czajnik skapitulował. Niemniej jednak jestem z tego produktu bardzo zadowolony dlatego znalazłem sie właśnie tutaj ponownie z chęcią wyboru kolejnego produktu marki Philips

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4670/20 Czajnik

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HD4670/20 Czajnik

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