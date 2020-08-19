Tento produkt už nie je dostupný
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Boumy
19/08/2020
Česká republika
Nejlepsi rychlovarna konvice, kterou jsem kdy mela
Konvici jsem dostala darem pred vice jak 10 lety a slouzi dodnes. Vypada stale skvele, porad moderne a vari vodu do ted, coz je pozoruhodne :)
Výhody
Rychle ohreje vodu
Nevýhody
Neznam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4680/80
Date of Use 2018-08-19
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HD4680/80
Date of Use 2018-08-19