Tento produkt už nie je dostupný
Výnimočne robustné a odolné sklo
Prvá sklenená kanvica od spoločnosti Philips v spojení s materiálom z nehrdzavejúcej ocele ponúka výnimočne robustnú a trvácnu kvalitu. Ukazovateľ objemu jednotlivých šálok vám umožní uvariť presne toľko vody, koľko potrebujete, a tým prispievať k ochrane životného prostredia.
1,5 l, 2200 W
Sklo značky SCHOTT DURAN®
Ukazovateľ hladiny vody
Odpružené veko
Kábel možno naviť okolo základne, takže kanvicu môžete jednoducho umiestniť v kuchyni.
Viacnásobný bezpečnostný systém chráni pred varom naprázdno a umožňuje automatické vypnutie po skončení prípravy
Elegantné kontrolné svetlo zabudované vo vypínači signalizuje, kedy je kanvica zapnutá.
4.9
z 5
14
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Verouš
29/05/2020
Česká republika
Perfektní!
S touto konvicí jsem velmi spokojená, má veliký objem, funguje naprosto bez problémů a navíc je to pěkný designový kousek do kuchyně. DOPORUČUJI!
Výhody
velký objem, moc pěkný design
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9342/01 Skleněná rychlovarná konvice
Date of Use 2018-05-29
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9342/01 Skleněná rychlovarná konvice
Date of Use 2018-05-29
Shopping
12/05/2019
Česká republika
výborný
-splňuje moji představu o ekologickém výrobku: materiál sklo a kov, minimálně plastu- jenom, kde je nutný, dále umožňuje uvařit jenom jeden hrneček až 1,5 litru, vaří rychle, -má hezký design -je bezpečný-má tepelnou pojistku
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9342/01 Skleněná rychlovarná konvice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9342/01 Skleněná rychlovarná konvice
Nemo
31/01/2018
Česká republika
Luxusní konvice s perfektním zpracováním
Tato konvice je perfektně zpracována, ve váze je cítit, že materiál je opravdu kvalitní a neošizený.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9342/01 Skleněná rychlovarná konvice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9342/01 Skleněná rychlovarná konvice