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  • Výnimočne robustné a odolné sklo
  • Výnimočne robustné a odolné sklo
  • Výnimočne robustné a odolné sklo
  • Výnimočne robustné a odolné sklo
  • Výnimočne robustné a odolné sklo
  • Výnimočne robustné a odolné sklo
  • Výnimočne robustné a odolné sklo
  • Výnimočne robustné a odolné sklo
  • Výnimočne robustné a odolné sklo
  • Výnimočne robustné a odolné sklo
  • Výnimočne robustné a odolné sklo
  • Výnimočne robustné a odolné sklo
  • Výnimočne robustné a odolné sklo
  • Výnimočne robustné a odolné sklo
  • Výnimočne robustné a odolné sklo
  • Výnimočne robustné a odolné sklo
  • Výnimočne robustné a odolné sklo
  • Výnimočne robustné a odolné sklo
  • Výnimočne robustné a odolné sklo
  • Výnimočne robustné a odolné sklo
  • Výnimočne robustné a odolné sklo
  • Výnimočne robustné a odolné sklo

Tento produkt už nie je dostupný

Avance CollectionKanvica

HD9342/01

4.9

| (14) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt

Výnimočne robustné a odolné sklo

Prvá sklenená kanvica od spoločnosti Philips v spojení s materiálom z nehrdzavejúcej ocele ponúka výnimočne robustnú a trvácnu kvalitu. Ukazovateľ objemu jednotlivých šálok vám umožní uvariť presne toľko vody, koľko potrebujete, a tým prispievať k ochrane životného prostredia.

Zobraziť všetky výhody

Výnimočne robustné a odolné sklo

  • 1,5 l, 2200 W

  • Sklo značky SCHOTT DURAN®

  • Ukazovateľ hladiny vody

  • Odpružené veko

Navíjač kábla pre jednoduché uskladnenie

Navíjač kábla pre jednoduché uskladnenie

Kábel možno naviť okolo základne, takže kanvicu môžete jednoducho umiestniť v kuchyni.

Viacnásobný bezpečnostný systém

Viacnásobný bezpečnostný systém

Viacnásobný bezpečnostný systém chráni pred varom naprázdno a umožňuje automatické vypnutie po skončení prípravy

Kontrolné svetlo signalizuje, keď je kanvica zapnutá

Kontrolné svetlo signalizuje, keď je kanvica zapnutá

Elegantné kontrolné svetlo zabudované vo vypínači signalizuje, kedy je kanvica zapnutá.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

14

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

4
2
1

29/05/2020

Česká republika

Česká republika

Perfektní!

S touto konvicí jsem velmi spokojená, má veliký objem, funguje naprosto bez problémů a navíc je to pěkný designový kousek do kuchyně. DOPORUČUJI!

Výhody

velký objem, moc pěkný design

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9342/01 Skleněná rychlovarná konvice

Date of Use 2018-05-29

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9342/01 Skleněná rychlovarná konvice

Date of Use 2018-05-29

12/05/2019

Česká republika

Česká republika

výborný

-splňuje moji představu o ekologickém výrobku: materiál sklo a kov, minimálně plastu- jenom, kde je nutný, dále umožňuje uvařit jenom jeden hrneček až 1,5 litru, vaří rychle, -má hezký design -je bezpečný-má tepelnou pojistku

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9342/01 Skleněná rychlovarná konvice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9342/01 Skleněná rychlovarná konvice

31/01/2018

Česká republika

Česká republika

Luxusní konvice s perfektním zpracováním

Tato konvice je perfektně zpracována, ve váze je cítit, že materiál je opravdu kvalitní a neošizený.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9342/01 Skleněná rychlovarná konvice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9342/01 Skleněná rychlovarná konvice

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  • Tipy a triky