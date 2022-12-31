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HR1366/00
Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd
Ponorný mixér Philips HR1366/00 predstavuje spojenie 600-wattového výkonu s čepeľou Double Action. Umožňuje hladké vyšľahanie už za pár sekúnd. Príprava zdravej a chutnej domácej stravy nebola nikdy taká jednoduchá!
600 W
kovové rameno
XL sekací nástavec a príslušenstvo
Rozmixovanie potravín za pár sekúnd.
Čepeľ Double Action ponorného mixéra Philips seká horizontálne aj vertikálne.
Ponorný mixér Philips má veľmi výkonné tlačidlo Turbo pre najtvrdšie prísady.
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