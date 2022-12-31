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  • Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd
  • Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd
  • Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd
  • Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd
  • Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd
  • Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd

Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionPonorný mixér

HR1366/00

Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd

Ponorný mixér Philips HR1366/00 predstavuje spojenie 600-wattového výkonu s čepeľou Double Action. Umožňuje hladké vyšľahanie už za pár sekúnd. Príprava zdravej a chutnej domácej stravy nebola nikdy taká jednoduchá!

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Výkonný 600 wattový motor a dvojitá čepeľ

Vychutnajte si doma pripravené jedlo za pár sekúnd

  • 600 W

  • kovové rameno

  • XL sekací nástavec a príslušenstvo

Výkonný 600 wattový motor

Výkonný 600 wattový motor

Rozmixovanie potravín za pár sekúnd.

Čepeľ Double Action

Čepeľ Double Action

Čepeľ Double Action ponorného mixéra Philips seká horizontálne aj vertikálne.

Pre najtvrdšie prísady

Pre najtvrdšie prísady

Ponorný mixér Philips má veľmi výkonné tlačidlo Turbo pre najtvrdšie prísady.

Technické špecifikácie

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