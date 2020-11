s tvrdými prísadami

Orechy, korene, semená ani ľad nie sú pre mixér Innergizer žiadnou výzvou.

Výkon 2 000 wattov a 45 000 ot./min

Uvoľnite až 97 % živín*

* Test vykonalo nezávislé laboratórium v máji 2016 s použitím hrušiek, jahôd, cvikly a paradajok.

Vypočujte si rozdiel

Chyťte a otáčajte

Rýchle

čistenie

Smoothie

Rozdrvte, pomeľte alebo rozmixujte orechy na krémové prírodné orechové maslo.

Mrazené dezerty

Rozmixujte mrazené ovocie na krémové dezerty.

Polievky

Vyrábajte jemné domáce polievky – horúce či studené.

Orechy

Drvenie ľadu

Rozdrvte ľad na váš obľúbený chladivý letný nápoj.

Avance Collection

Vysokovýkonný mixér Innergizer

Mixer

HR3868/00

* Jedinečný systém na uvoľňovanie živín

* Digitálna obrazovka s 5 prednastavenými režimami

* 2,2 l nerozbitná tritánová nádoba

* Jednoduché čistenie a možnosť čistenia v umývačke riadu okrem hlavnej jednotky

* Motor s výkonom 2 000 W, 45 000 ot./min

* 2-ročná záruka

Ingrediencie

Hravo si poradí

s tvrdými prísadami

Orechy

2 000 W výkon

97 % živin

Zníženie hluku

Chyťte a otáčajte

Čistenie

Rýchle

čistenie

5 prednastavených režimov

180 °

Kupola na zníženie hluku pre pokojnú domácnosť

5 programov

Vyrobte si doma vlastné čerstvé a zdravé smoothie.

Vypočuť s krytom

Vypočuť bez krytu

Hravo si poradí