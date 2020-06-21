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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00

Tento produkt už nie je dostupný

Avance CollectionVysokorýchlostný mixér Innergizer

HR3868/00

5

| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Uvoľnite viac živín

Vysokorýchlostný mixér s technológiou na uvoľňovanie živín ProBlend Extreme uvoľňuje z ovocia a zeleniny až 97 % živín*

Zobraziť všetky výhody

Uvoľnite z ovocia a zeleniny až 97 % živín

Uvoľnite viac živín

  • 2000 W

  • 45 000 ot./min

Vysoký výkon 2 000 W a 45 000 ot./min

Vysoký výkon 2 000 W a 45 000 ot./min

Výkonné mixovanie s príkonom 2 000 W a rýchlosťou motora 45 000 ot./min

Technológia ProBlend Extreme

Technológia uvoľňovania živín ProBlend Extreme uvoľňuje z buniek živiny, aby ich mohlo vstrebávať telo.

Odborníci na výživu vybrali pre vás 40 nápojov smoothie

Odborníci na výživu vybrali pre vás 40 nápojov smoothie

Odborníci na výživu vybrali pre vás 40 nápojov smoothie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

21/06/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

okrasa kuchyně

V mixování je to jednička, počet otáček je tak vysoký, že se obsah zahřívá. Rozmixuje polévky do absolutního hladka. Smoothie rovněž na jedničku, v porovnání s předchozími mixéry je topka. Super jsou naprogramovaná tlačítka. A hlučnost je se sklopeným krytem opravdu hodně snížená.

Výhody

vysoké otáčky, design, kvalita zpracování, robustnost

Nevýhody

vyšší cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer

Dátum použitia 2019-05-21

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer

Dátum použitia 2019-05-21

12/05/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek na profi úrovni

Výkonný mixér, který zvládne vše, co se od něj očekává. Oceňuji přednastavené režimy pro mixování různých druhů potravin, jídel a přísad.

Výhody

Výkon, odolnost, ovládání

Nevýhody

Větší rozměry s krytem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer

Dátum použitia 2019-04-12

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer

Dátum použitia 2019-04-12

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Špičkový mixer

Tento výrobek se Philipsu skutečně povedl. Rozmixuje vše. Umí velmi jemné omáčky. Používám jej i na mixování mandloveho nebo kešu mléka. Potom už nemusím ani cedit. Používáme denně a pořád šlape jak má.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer

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  1. Test vykonalo nezávislé laboratórium v máji 2016 na slivkách, jahodách, cvikle a paradajkách