Tento produkt už nie je dostupný
Uvoľnite viac živín
Vysokorýchlostný mixér s technológiou na uvoľňovanie živín ProBlend Extreme uvoľňuje z ovocia a zeleniny až 97 % živín*
2000 W
45 000 ot./min
Výkonné mixovanie s príkonom 2 000 W a rýchlosťou motora 45 000 ot./min
Technológia uvoľňovania živín ProBlend Extreme uvoľňuje z buniek živiny, aby ich mohlo vstrebávať telo.
Odborníci na výživu vybrali pre vás 40 nápojov smoothie.
5.0
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
kuchař1
21/06/2020
Česká republika
Overený kupujúci
okrasa kuchyně
V mixování je to jednička, počet otáček je tak vysoký, že se obsah zahřívá. Rozmixuje polévky do absolutního hladka. Smoothie rovněž na jedničku, v porovnání s předchozími mixéry je topka. Super jsou naprogramovaná tlačítka. A hlučnost je se sklopeným krytem opravdu hodně snížená.
Výhody
vysoké otáčky, design, kvalita zpracování, robustnost
Nevýhody
vyšší cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer
Dátum použitia 2019-05-21
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer
Dátum použitia 2019-05-21
Fili2
12/05/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Výrobek na profi úrovni
Výkonný mixér, který zvládne vše, co se od něj očekává. Oceňuji přednastavené režimy pro mixování různých druhů potravin, jídel a přísad.
Výhody
Výkon, odolnost, ovládání
Nevýhody
Větší rozměry s krytem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer
Dátum použitia 2019-04-12
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer
Dátum použitia 2019-04-12
MiroslavM
01/10/2019
Česká republika
Špičkový mixer
Tento výrobek se Philipsu skutečně povedl. Rozmixuje vše. Umí velmi jemné omáčky. Používám jej i na mixování mandloveho nebo kešu mléka. Potom už nemusím ani cedit. Používáme denně a pořád šlape jak má.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer
Test vykonalo nezávislé laboratórium v máji 2016 na slivkách, jahodách, cvikle a paradajkách