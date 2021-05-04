Tento produkt už nie je dostupný
Ušetrite si priestor a námahu
Ušetrite priestor, námahu a čas pomocou vertikálneho kuchynského robota Philips HR7625/70. Je výnimočne výkonný a absolútne multifunkčný, takže dokážete vykonať akúkoľvek úlohu v priebehu niekoľkých sekúnd! Súčasťou balenia je aj mixér.
500 W
Kompaktná zostava 2-v-1
2 l nádoba
Systém Microstore Vám umožní uskladniť všetko príslušenstvo vo vnútri misy, takže získate jednoduchý a kompaktný úložný priestor.
Tento kuchynský robot Philips má dve rýchlostné nastavenia, ktoré sú určené na spracovanie tvrdých a mäkkých surovín. Navyše disponuje pulznou funkciou, ktorá slúži napríklad na sekanie cesnaku alebo drvenie ľadu.
S výkonným 500 W motorom, 2 nastaveniami rýchlosti a pulzným tlačidlom môžete zvoliť tú správnu rýchlosť pre optimálne výsledky
5.0
z 5
12
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Jo jestem
04/05/2021
Polska
Dobry. Za tą cenę rewelka.
Nie zawiódł mnie jeszcze. Jak by do zestawu dorzucili tarczę do frytek był by ideał.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny
Użytkowniczka12
06/12/2013
Polska
Bardzo dobry robot kuchenny!
Łatwy w obsłudze, wszechstronny, nie zajmuje dużo miejsca w kuchni - idealny :) Polecam!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny
Magda007
06/12/2013
Polska
Bardzo dobry robot kuchenny!
Łatwy w obsłudze, wszechstronny, nie zajmuje dużo miejsca w kuchni - idealny :) Polecam!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny