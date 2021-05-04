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  • Ušetrite si priestor a námahu
  • Ušetrite si priestor a námahu
  • Ušetrite si priestor a námahu
  • Ušetrite si priestor a námahu
  • Ušetrite si priestor a námahu
  • Ušetrite si priestor a námahu
  • Ušetrite si priestor a námahu
  • Ušetrite si priestor a námahu
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Tento produkt už nie je dostupný

Daily CollectionKuchynský robot

HR7625/70

5

| (12) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Ušetrite si priestor a námahu

Ušetrite priestor, námahu a čas pomocou vertikálneho kuchynského robota Philips HR7625/70. Je výnimočne výkonný a absolútne multifunkčný, takže dokážete vykonať akúkoľvek úlohu v priebehu niekoľkých sekúnd! Súčasťou balenia je aj mixér.

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Extrémne kompaktný kuchynský robot s mixérom

Ušetrite si priestor a námahu

  • 500 W

  • Kompaktná zostava 2-v-1

  • 2 l nádoba

Všetko príslušenstvo sa vojde do misy, čím získate kompaktný úložný priestor

Všetko príslušenstvo sa vojde do misy, čím získate kompaktný úložný priestor

Systém Microstore Vám umožní uskladniť všetko príslušenstvo vo vnútri misy, takže získate jednoduchý a kompaktný úložný priestor.

2 rýchlosti a pulzný stupeň

2 rýchlosti a pulzný stupeň

Tento kuchynský robot Philips má dve rýchlostné nastavenia, ktoré sú určené na spracovanie tvrdých a mäkkých surovín. Navyše disponuje pulznou funkciou, ktorá slúži napríklad na sekanie cesnaku alebo drvenie ľadu.

500 W motor pre spracovanie veľkých množstiev a miesenie hustých surovín

500 W motor pre spracovanie veľkých množstiev a miesenie hustých surovín

S výkonným 500 W motorom, 2 nastaveniami rýchlosti a pulzným tlačidlom môžete zvoliť tú správnu rýchlosť pre optimálne výsledky

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

12

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

04/05/2021

Polska

Polska

Dobry. Za tą cenę rewelka.

Nie zawiódł mnie jeszcze. Jak by do zestawu dorzucili tarczę do frytek był by ideał.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny

06/12/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry robot kuchenny!

Łatwy w obsłudze, wszechstronny, nie zajmuje dużo miejsca w kuchni - idealny :) Polecam!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny

06/12/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry robot kuchenny!

Łatwy w obsłudze, wszechstronny, nie zajmuje dużo miejsca w kuchni - idealny :) Polecam!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny

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