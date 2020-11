Vrátane mixéra

Kuchynský robot sa dodáva so 7 kusmi príslušenstva, ktoré dokážu vykonávať až 28 funkcií. Sú to: čepeľ z nehrdzavejúcej ocele na sekanie, trepanie, šľahanie, drvenie, primiešavanie, roztláčanie, krájanie, mixovanie; hnetací nástroj na (husté) miesenie; nástavec na krájanie zeleniny a ovocia na stredne veľké plátky; nástavec na strúhanie na stredne jemné strúhanie zeleniny, ovocia a syra; emulgačný disk na šľahanie, trepanie bielok a emulgáciu; nástavec na strúhanie zemiakov; a mixér na mixovanie, drvenie, spenenie, mletie, prípravu (hustého) pyré, homogenizáciu, rozmixovanie do tekutej podoby, mletie, trepanie, rozmiešavanie.