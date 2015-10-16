Tento produkt už nie je dostupný
Dokonalosť bez námahy
Tento najmodernejší kuchynský robot od spoločnosti Philips obsahuje najnovšie technológie. Jeho univerzálnosť zaručuje 7 položiek príslušenstva, pomocou ktorých je možné poľahky vykonávať viac ako 30 činností.
1000 W
Kompaktná zostava 2-v-1
3,4 l nádoba
Medzi doplnky umývateľné v umývačke riadu patrí nástroj na miesenie určený na vymiesenie liateho cesta a miesenie hustých surovín. Nôž na sekanie z nehrdzavejúcej ocele na prípravu mäsa a zeleniny. Dva kovové disky, ktoré sa postarajú o stredné a jemné drvenie a strúhanie. 1,5 litrový nerozbitný mixér na mixovanie, drvenie a zmiešavanie rozličných surovín. Lis na citrusy a odšťavovanie citrusových plodov. A metlička na šľahanie, prípravu peny a práce s riedkym cestom.
Pomocou nastaviteľnej krájacej čepele môžete krájať plátky s hrúbkou od 1 mm do 7 mm.
S výkonným 1000 W motorom tohto mixéra od spoločnosti Philips môžete presne nastaviť rýchlosť, aby ste dosiahli požadované výsledky.
4.4
z 5
11
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
Gadek
16/10/2015
Polska
Overený kupujúci
Produkt rewelacyjny i banalnie prosty w obsłudze
Używam już ten produkt od 3 lat, jest rewelacyjny, korzystałem już ze wszystkich możliwych opcji. Polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
wiesia56
16/10/2015
Polska
Overený kupujúci
Produkt rewelacyjny i banalnie prosty w obsłudze
Używam już ten produkt od 3 lat, jest rewelacyjny, korzystałem już ze wszystkich możliwych opcji. Polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Ania60
08/11/2013
Polska
ocena
Jest bardzo dobry , wiele rzeczy wykonuję w mgnieniu oka szybko działają wszystkie elementy , silnik bardzo dobry ,dokładnie działa wyciskarka do cytrusów ,do miksowania , robienia koktajli gorzej wychodzą mi ciasta ale to wina moja a nie robota Polecam produkt
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90