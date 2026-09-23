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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product with Accessory Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product with Accessory Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine

Tento produkt už nie je dostupný

Avance CollectionKuchynský robot

HR7954/00

Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte

Predstavujeme vám úplne nový kuchynský robot Philips, neprekonateľne výkonný a všestranný – jednoduchší, než si myslíte.

Zobraziť všetky výhody

Koláče, chlieb, pizza, keksíky, nápoje, polievky a oveľa viac

Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte

  • 900 W, kompaktný

  • 4 l kovová nádoba

  • Jednoduchá zostava 4 v 1

Výkonný 900 W motor ponúka konzistentne neprekonateľné výsledky

Výkonný 900 W motor ponúka konzistentne neprekonateľné výsledky

Výkonný 900 W motor ponúka konzistentne neprekonateľné výsledky.

Planetárny pohyb pri mixovaní zaručí dôsledné premiešanie prísad

Planetárny pohyb pri mixovaní zaručí dôsledné premiešanie prísad

Planetárny pohyb pri mixovaní umožňuje nástrojom na miesenie, mixovanie a šľahanie jedinečný pohyb smerom dozadu a dopredu namiesto jednoduchého pohybu v kruhu, vďaka čomu sa dostanú do všetkých kútov nádoby. Výsledkom sú hladké, dôsledne rozmixované prísady.

4 l kovová nádoba na až 1300 gramov cesta

4 l kovová nádoba na až 1300 gramov cesta

Veľká, robustná 4 l kovová nádoba pohodlne vymiesi až 1300 gramov cesta, takže môžete naraz pripraviť až 4 30 cm pizze alebo 2 bochníky chleba. Vďaka kovovej rúčke ju môžete ľahko prenášať a prelievať z nej. A pred vyšplechnutím zatiaľ chráni špeciálny kryt.

Technické špecifikácie

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