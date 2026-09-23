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HR7954/00
Neprekonateľné výsledky – jednoduchšie, než si myslíte
Predstavujeme vám úplne nový kuchynský robot Philips, neprekonateľne výkonný a všestranný – jednoduchší, než si myslíte.
900 W, kompaktný
4 l kovová nádoba
Jednoduchá zostava 4 v 1
Výkonný 900 W motor ponúka konzistentne neprekonateľné výsledky.
Planetárny pohyb pri mixovaní umožňuje nástrojom na miesenie, mixovanie a šľahanie jedinečný pohyb smerom dozadu a dopredu namiesto jednoduchého pohybu v kruhu, vďaka čomu sa dostanú do všetkých kútov nádoby. Výsledkom sú hladké, dôsledne rozmixované prísady.
Veľká, robustná 4 l kovová nádoba pohodlne vymiesi až 1300 gramov cesta, takže môžete naraz pripraviť až 4 30 cm pizze alebo 2 bochníky chleba. Vďaka kovovej rúčke ju môžete ľahko prenášať a prelievať z nej. A pred vyšplechnutím zatiaľ chráni špeciálny kryt.
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