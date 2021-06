Krištáľovo čistý zvuk pre vynikajúcu čistotu a zvukové detaily

So zvukom Crystal Clear Sound od spoločnosti Philips teraz dokážete zachytiť a oceniť každý zvukový detail v jeho realistickej podobe tak, ako to chcel umelec alebo režisér! Zvuk Crystal Clear Sound reprodukuje zdroj zvuku – či už ide o akčný film, muzikál alebo živé vystúpenie – verne, presne a bez akéhokoľvek skreslenia. Domáce kiná Philips so zvukom Crystal Clear Sound znižujú mieru spracovania zvuku na minimum, čím zachovávajú čistotu pôvodného hudobného obsahu. Výsledkom je lepšia vernosť zvuku, ktorú priamo zachytí aj Váš sluch.