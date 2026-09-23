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Tento produkt už nie je dostupný

Reproduktor Soundbar

HTL5160B/12

Bezkonkurenčne čistý hlas vďaka 3.1-kanalovému zvuku

Vylepšite svoj televízor čistejším hlasom a virtuálnym priestorovým zvukom, ktorý vám poskytne lepšie zážitky pri sledovaní filmov. Vďaka tomuto zvukovému systému Soundbar so službou Google Cast si môžete začať vychutnávať zvuk vysokej kvality a neprerušované prehrávanie prostredníctvom vašich obľúbených hudobných aplikácií.

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so službami Google Cast a Spotify Connect

Bezkonkurenčne čistý hlas vďaka 3.1-kanalovému zvuku

  • 3.1-kanálový bezdrôtový subwoofer

  • Služby Google Cast a Spotify Connect

  • Bluetooth a NFC

  • 1 vstup HDMI a výstup HDMI ARC

2-pásmový reproduktor pre tú najvyššiu čistotu zvuku a dynamický rozsah

2-pásmový reproduktor pre tú najvyššiu čistotu zvuku a dynamický rozsah

2-pásmový reproduktor pre tú najvyššiu čistotu zvuku a výbušný dynamický rozsah

Jednodotykové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s NFC

Jednodotykové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s NFC

Zariadenia Bluetooth® môžete párovať jediným dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field Communication). Stačí priložiť smartfón alebo tablet s funkciou NFC na oblasť NFC reproduktora Soundstage, čím sa zapne reproduktor a spustí sa párovanie cez Bluetooth® a prenos hudby.

Služba Spotify Connect pre bezproblémové používanie aplikácií

Služba Spotify Connect pre bezproblémové používanie aplikácií

Pomocou služby Spotify Connect môžete jednoducho vyhľadať, preskúmať a prehrávať hudbu z ktorejkoľvek miestnosti v dome prostredníctvom vášho inteligentného zariadenia, ktoré bude slúžiť ako diaľkové ovládanie. Vďaka priamemu pripojeniu k službe Spotify môžete prehrávať hudbu priamo z cloudového úložiska a používať svoje inteligentné zariadenie na uskutočňovanie hovorov, prehrávanie videí alebo ho dokonca môžete presunúť mimo dosah bez prerušenia prehrávania hudby. Taktiež sa tým šetrí batéria, keďže spotreba energie na prehrávanie hudby je minimálna. Služba Spotify obsahuje všetky skvelé funkcie, od vopred pripravených zoznamov až po vysoké vzorkovacie rýchlosti. Všetko, čo potrebujete na objavenie novej hudby a jej prehrávanie v najlepšej možnej kvalite.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Dostupnosť hudobnej služby závisí od krajiny. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke príslušnej hudobnej služby.

  2. Tento reproduktor si vyžaduje prémiový účet Spotify.