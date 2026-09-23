Tento produkt už nie je dostupný
HTL5160B/12
Bezkonkurenčne čistý hlas vďaka 3.1-kanalovému zvuku
Vylepšite svoj televízor čistejším hlasom a virtuálnym priestorovým zvukom, ktorý vám poskytne lepšie zážitky pri sledovaní filmov. Vďaka tomuto zvukovému systému Soundbar so službou Google Cast si môžete začať vychutnávať zvuk vysokej kvality a neprerušované prehrávanie prostredníctvom vašich obľúbených hudobných aplikácií.
3.1-kanálový bezdrôtový subwoofer
Služby Google Cast a Spotify Connect
Bluetooth a NFC
1 vstup HDMI a výstup HDMI ARC
2-pásmový reproduktor pre tú najvyššiu čistotu zvuku a výbušný dynamický rozsah
Zariadenia Bluetooth® môžete párovať jediným dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field Communication). Stačí priložiť smartfón alebo tablet s funkciou NFC na oblasť NFC reproduktora Soundstage, čím sa zapne reproduktor a spustí sa párovanie cez Bluetooth® a prenos hudby.
Pomocou služby Spotify Connect môžete jednoducho vyhľadať, preskúmať a prehrávať hudbu z ktorejkoľvek miestnosti v dome prostredníctvom vášho inteligentného zariadenia, ktoré bude slúžiť ako diaľkové ovládanie. Vďaka priamemu pripojeniu k službe Spotify môžete prehrávať hudbu priamo z cloudového úložiska a používať svoje inteligentné zariadenie na uskutočňovanie hovorov, prehrávanie videí alebo ho dokonca môžete presunúť mimo dosah bez prerušenia prehrávania hudby. Taktiež sa tým šetrí batéria, keďže spotreba energie na prehrávanie hudby je minimálna. Služba Spotify obsahuje všetky skvelé funkcie, od vopred pripravených zoznamov až po vysoké vzorkovacie rýchlosti. Všetko, čo potrebujete na objavenie novej hudby a jej prehrávanie v najlepšej možnej kvalite.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
Hodnotenie
Dostupnosť hudobnej služby závisí od krajiny. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke príslušnej hudobnej služby.
Tento reproduktor si vyžaduje prémiový účet Spotify.