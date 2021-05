Pomocou služby Google Cast môžete jednoducho odosielať hudbu z telefónu do reproduktora

Vychutnajte si vysokokvalitné a bezproblémové prehrávanie obsahu prostredníctvom vašej obľúbenej hudobnej aplikácie. Tento reproduktor Soundbar má zabudovanú službu Google Cast, vďaka čomu môžete prenášať svoje obľúbené hudobné aplikácie z osobného zariadenia do reproduktorov. Môžete prenášať aplikácie zo zariadenia iPhone®, iPad®, telefónu alebo tabletu so systémom Android, prenosného počítača so systémom Mac® a Windows® alebo počítača Chromebook.