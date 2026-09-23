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HTS3531/12
Výkonný priestorový zvuk
Preneste energiu kina priamo do svojej domácnosti! Rozpumpujte krv v žilách svojej domácej zábavy prostredníctvom otvorených budičov reproduktorov prinášajúcich kvalitný priestorový zvuk a zvýšenia rozlíšenia obrazu z DVD až na 1080p cez HDMI, takže dosiahnete obraz blížiaci sa kvalite HD.
DVD
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Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.
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