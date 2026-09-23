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Tento produkt už nie je dostupný

Domáce kino 5.1

HTS5590/12

Posadnutí zvukom

Maximalizujte svoj zážitok zo zvuku domáceho kina pomocou nasmerovaných 3-smerných reproduktorov! Prehrávajte všetok obľúbený multimediálny obsah vrátane diskov Blu-ray na inovatívnom systéme domáceho kina série Philips 5000

Zobraziť všetky výhody

Zážitok ako v skutočnom kine s rovnomerným šírením zvuku

Posadnutí zvukom

  • 3D nasmerované reproduktory

  • Prehrávanie diskov 3D Blu-ray

Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D

Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D

Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.

3D nasmerované reproduktory rovnomerne rozptyľujú zvuk po miestnosti

3D nasmerované reproduktory rovnomerne rozptyľujú zvuk po miestnosti

3D nasmerované reproduktory majú nasmerované budiče, ktoré vysielajú zvuk nielen dopredu, ale aj do bokov, čím vytvárajú širšiu zónu ideálneho posluchu, takže si môžete vychutnať takmer rovnako intenzívny a pohlcujúci priestorový zvuk ako v kine.

Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

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Technické špecifikácie

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