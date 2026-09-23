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HTS5593/12
Výkonný priestorový zvuk ako v kine s hlbokými basmi
Rozpumpujte krv v žilách vašej domácej zábavy pomocou tohto systému domáceho kina Philips HTS5593. Reproduktory s dvojitými basovými trubicami poskytujú výkon až 1000 W, ako aj priestorový zvuk a úžasnú kvalitu pri prehrávaní diskov 3D Blu-ray.
Double Bass Sound
3D Blu-ray
Výkonné reproduktory so systémom Bass-Reflex a dvojitými basovými trubicami zvýrazňujú nižšie frekvencie a produkujú pevný a hlboký basový zvuk. Budete počuť aj ten najnižší šepot, ako aj najhlbšie dunenie.
Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.
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