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Domáce kino 5.1

HTS5593/12

Výkonný priestorový zvuk ako v kine s hlbokými basmi

Rozpumpujte krv v žilách vašej domácej zábavy pomocou tohto systému domáceho kina Philips HTS5593. Reproduktory s dvojitými basovými trubicami poskytujú výkon až 1000 W, ako aj priestorový zvuk a úžasnú kvalitu pri prehrávaní diskov 3D Blu-ray.

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Posadnutí zvukom

Výkonný priestorový zvuk ako v kine s hlbokými basmi

  • Double Bass Sound

  • 3D Blu-ray

Výkonné reproduktory s dvojitými basovými trubicami pre skvelý zvuk

Výkonné reproduktory s dvojitými basovými trubicami pre skvelý zvuk

Výkonné reproduktory so systémom Bass-Reflex a dvojitými basovými trubicami zvýrazňujú nižšie frekvencie a produkujú pevný a hlboký basový zvuk. Budete počuť aj ten najnižší šepot, ako aj najhlbšie dunenie.

Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou

Dolby TrueHD a DTS-HD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou

Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential prinášajú ten najdetailnejší zvuk z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli jeho tvorcovia. Funkcie Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio Essential sú dokonalým vyvrcholením Vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Výkon 1000 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

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Technické špecifikácie

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