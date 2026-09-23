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HTS7200/12
Čistota v každom zvukovom detaile
Staňte sa súčasťou nového zážitku vo vysokom rozlíšení s týmto štýlovým domácim kinom vyhotoveným z hliníka a skla. Jemné kužeľové výškové reproduktory zabudované do jeho vysokokvalitných reproduktorov zabezpečia vynikajúcu čistotu zvuku. Sledovanie filmov už nikdy nebude ako predtým.
Prehrávanie diskov Blu-ray
Jemné kužeľové výškové reproduktory reprodukujú jasné vysoké a stredné frekvencie, ktoré zdokonaľujú celkovú čistotu zvuku z reproduktorov.
Funkcia Dolby Virtual Speaker je dômyselná technológia virtualizácie zvuku, ktorá vytvára bohatý a pohlcujúci priestorový zvuk pomocou systému dvoch reproduktorov. Vysoko pokročilé priestorové algoritmy verne reprodukujú zvukové charakteristiky, ktoré sa vyskytujú v ideálnom 5.1-kanálovom prostredí. Prehrávanie DVD je zdokonalené rozšírením 2-kanálového prostredia. V kombinácii so spracovaním systémom Dolby Pro Logic II sa ľubovoľný vysokokvalitný stereofónny zdroj premení na realistický viackanálový priestorový zvuk. Ak si chcete vychutnať fantastický priestorový zvuk, už nemusíte kupovať ďalšie reproduktory, káble ani stojany.
Inovatívna technológia FullSound značky Philips verne obnovuje akustické detaily v komprimovanej hudbe MP3, čím ju výrazne obohacuje a vylepšuje, takže zažijete hudbu v kvalite CD bez akéhokoľvek skreslenia. Technológia FullSound založená na pokročilom algoritme spracovania zvuku v sebe spája odbornosť, ktorou sa spoločnosť Philips preslávila v hudobnej produkcii, s výkonom digitálneho procesora signálov (DSP) najnovšej generácie. Výsledkom sú plnšie basy s väčšou hĺbkou a dôrazom, zdokonalená priezračnosť hlasu a hudobných nástrojov, a bohaté detaily. Znovu objavte svoju hudbu komprimovanú vo formáte MP3 v reálnom zvukovom podaní, ktoré pohladí Vašu dušu a roztancuje Vaše nohy.
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