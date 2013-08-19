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Tento produkt už nie je dostupný

Domáce kino 5.1

HTS9520/12

4

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Priestorový zvuk zo všetkých uhlov, presne ako v kine

Vyše 70 % ľudí, ktorí hodnotili zvuk* dáva prednosť technológii 360Sound od spoločnosti Philips. Reproduktory 360Sound, skonštruované so zvukovými budičmi na prednej strane a na bokoch, rovnomerne vyplnia miestnosť priestorovým zvukom, presne ako v kine.

Zobraziť všetky výhody

Posadnutí zvukom

Priestorový zvuk zo všetkých uhlov, presne ako v kine

  • Prehrávanie diskov 3D Blu-ray

360Sound vyplní miestnosť zvukom zo všetkých uhlov

360Sound vyplní miestnosť zvukom zo všetkých uhlov

Funkcia 360Sound, ktorá sa výrazne odlišuje od konvenčného 5.1-kanálového domáceho kina, je originálne navrhnutá s troma budičmi v každom satelitnom reproduktore – jedným predným a dvoma bočnými, ktoré sú natočené pod uhlom, aby okolo vás rozprúdili pohlcujúci zvuk. Okrem princípu dipólov využíva spoločnosť Philips patentovaný algoritmus, ktorý ďalej vylepšuje priestorový zvukový efekt. 360Sound, skonštruovaný pomocou špičkových akustických komponentov, ako sú jemné kužeľové výškové reproduktory, neodýmiové magnety a digitálne zosilňovače triedy D, zaručuje výnimočný zvuk zo všetkých uhlov – a poskytne vám skutočný kinový zážitok priamo vo vašej domácnosti.

Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D

Full HD 3D Blu-ray pre skutočne pohlcujúci filmový zážitok v 3D

Nechajte sa vtiahnuť do deja filmov v 3D vo vlastnej obývačke s televízorom Full HD 3D. Aktívne zobrazenie 3D využíva najnovšiu generáciu technológie pripínania obrazov, takže dosahuje reálnu hĺbku a obraz v HD rozlíšení 1080 x 1920. Keď sledujete tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú načasované tak, aby sa ich ľavé a pravé šošovky otvárali a zatvárali synchronizovane so striedajúcimi sa snímkami, vzniká v domácom kine obraz vo Full HD 3D. Prémiové vydania filmov v 3D na diskoch Blu-ray ponúkajú široký výber obsahu vo vysokej kvalite. Disky Blu-ray tiež prinášajú nekomprimovaný priestorový zvuk, takže si vychutnáte neuveriteľne realistický poslucháčsky zážitok.

Philips Net TV cez sieť Wi-Fi pre služby online priamo v TV

Philips Net TV cez sieť Wi-Fi pre služby online priamo v TV

Zažite bohatý výber online služieb so službou Net TV. Vychutnajte si filmy, obrázky, zábavu s využitím informačných technológií a iný online obsah priamo na TV, a to všade, kde budete chcieť. Jednoducho pripojte domáce kino priamo k domácej sieti prostredníctvom ethernetového pripojenia a pomocou diaľkového ovládača televízora získate priamy prístup k želanému obsahu na sledovanie. Ponuka Philips Vám poskytuje prístup k populárnym službám Net TV, ktoré sú prispôsobené obrazovke Vášho TV. Okrem toho môžete prostredníctvom počítačovej siete s certifikáciou DLNA a pomocou diaľkového ovládania sledovať videá alebo prezerať obrázky uložené v počítači.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Obrázok AWARD-1679550

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

19/08/2013

Česká republika

Česká republika

Za danou cenu dobrý výrobek

Jsem spokejen. Jediné co musím vytknout je podpora ze strany výrobce ( žádná aktualizace firmware) a nemožnost přehrání některých audio a video kodeků při přehrávání z USB

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HTS9520 Domácí kino 5.1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre HTS9520 Domácí kino 5.1

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe spotrebiteľských zvukových testov uskutočnených spoločnosťou Synovate v novembri 2010 v Nemecku, pri ktorých bola spoločnosť Philips porovnávaná s vedúcim konkurentom. Údaje sú archivované.