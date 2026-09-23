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Tento produkt už nie je dostupný

MCD709/12

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Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu

Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu

Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazu, čo spôsobí viditeľne ostrejší obraz. Namiesto zasielania polí najskôr pomocou jednotlivých náhodných riadkov, za ktorými nasledujú polia s pravidelnými riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Celkový obraz je okamžite vytváraný pri použití maximálneho rozlíšenia. Pri takejto rýchlosti ľudské oko vidí ostrejší obraz bez riadkovej štruktúry.

Vysokokvalitné diaľkové ovládanie pre pohodlné používanie

Diaľkové ovládanie je perfektným vyvážením rozmerov a hmotnosti. Je hladké a ergonomicky navrhnuté. Spodný kryt diaľkového ovládania obsahuje jemnú pogumovanú povrchovú úpravu, ktorá zaručuje komfort používania.

12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz

12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz

12-bitový video DAC je vynikajúci konvertor digitálneho signálu na analógový signál, zachováva každý detail autentickej kvality obrazu. Ukazuje nepatrné tiene a jemnejšie stupňovanie farieb, čo dáva živší a prirodzenejší obraz. Obmedzenie bežných 10-bitových DAC sa stalo mimoriadne zreteľné pri používaní veľkých obrazoviek a projektorov.

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