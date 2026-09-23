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MCD709/12
Progressive Scan zdvojnásobí zvislé rozlíšenie obrazu, čo spôsobí viditeľne ostrejší obraz. Namiesto zasielania polí najskôr pomocou jednotlivých náhodných riadkov, za ktorými nasledujú polia s pravidelnými riadkami, sa obidve polia zapisujú naraz. Celkový obraz je okamžite vytváraný pri použití maximálneho rozlíšenia. Pri takejto rýchlosti ľudské oko vidí ostrejší obraz bez riadkovej štruktúry.
Diaľkové ovládanie je perfektným vyvážením rozmerov a hmotnosti. Je hladké a ergonomicky navrhnuté. Spodný kryt diaľkového ovládania obsahuje jemnú pogumovanú povrchovú úpravu, ktorá zaručuje komfort používania.
12-bitový video DAC je vynikajúci konvertor digitálneho signálu na analógový signál, zachováva každý detail autentickej kvality obrazu. Ukazuje nepatrné tiene a jemnejšie stupňovanie farieb, čo dáva živší a prirodzenejší obraz. Obmedzenie bežných 10-bitových DAC sa stalo mimoriadne zreteľné pri používaní veľkých obrazoviek a projektorov.
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