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Tento produkt už nie je dostupný

Mikro DVD kino

MCD716/58

3.7

| (3) Recenzie

Vynikajúci filmový a zvukový zážitok

Systém z vysokokvalitných komponentov, ktorý vystavuje na obdiv svoj štýlový a úžasný dizajn. Čierne vysokolesklé reproduktory prinášajú vysokokvalitný zvuk a vďaka možnosti prehrávania DVD si teraz môžete vychutnať prehrávanie hudby aj videa na jednom mikrosystéme.

Zobraziť všetky výhody

plus priame prehrávanie USB Direct

Vynikajúci filmový a zvukový zážitok

Prehráva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD

Prehráva DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrázkové CD

Tento DVD prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – všetky z nich je možné prehrávať v tomto prehrávači. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita štandardu SVCD je oveľa vyššia ako pri disku VCD. Vďaka vyššiemu rozlíšeniu má predovšetkým oveľa ostrejší obraz ako VCD. S podporou formátu DivX® si môžete vychutnávať videá komprimované kodekom DivX®. Formát DivX je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, filmové upútavky a hudobné videoklipy, na médiá ako disky CD-R/RW a nahrávateľné disky DVD.

12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz

12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz

12-bitový video DAC je vynikajúci konvertor digitálneho signálu na analógový signál, zachováva každý detail autentickej kvality obrazu. Ukazuje nepatrné tiene a jemnejšie stupňovanie farieb, čo dáva živší a prirodzenejší obraz. Obmedzenie bežných 10-bitových DAC sa stalo mimoriadne zreteľné pri používaní veľkých obrazoviek a projektorov.

Rozhranie USB Direct na prehrávanie hudby a fotografií

Rozhranie USB Direct na prehrávanie hudby a fotografií

Stačí zapojiť zariadenie USB do vášho systému a môžete sa podeliť o svoju uloženú digitálnu hudbu a fotografie s rodinou a priateľmi.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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3.7

z 5

3

Recenzie

4
3
2

17/12/2013

Polska

Polska

Idealna wieża do luźnego grania

polecam więżę jako sprzęt do użytku codziennego, luźnego grania, sluchania radia, na wieksze imprezy troche cicha, przynajmniej jak dla mnie.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCD716 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCD716 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

26/02/2013

Polska

Polska

Fajna wieża o elegancik wzornictwie i dobry brzmieniu

Wieża ma bardzi ciekawy design, uroku dodają elementy świecące na niebiesko przy wykonywaniu różnych funkcji - ściszanie, odtwarzanie, zmiana stacji i wiele innych. Fajnie też prezentuje się rozświetlony napis PHILIPS na przedzie, a także efektownie wysówająca się szuflada na płyty. Wady produktu, czasem zdarza się, że wieża samoistnie się wycisza lub zwiększa głośność, jednak zdarza się to bardzo rzadko i nie jest to wielkim problemem. Jednak drugim bardziej uprzykrzającym problemem jest brak obsługi katalogów na pendrivie. Wieża po prostu zczytuje całą zawartość i odtwarza wszystko jak leci, a jednak bardzo by się przydała taka funkcja. Ostatnią wadą jest słabo działający RDS, wyświetlane nazwy są niepełne lub pozmieniane, przydaje się tylko do odczytania nazwy stacji, natomiast tytuły piosenek z radia są często nieczytelne. Oceniając ogólnie, jest to wieża o bardzo fajnym designie i bardzo dobrym brzmieniu, z małymi mankamentami, które zbytnio nie przeszkadzają.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCD716 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCD716 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD

23/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

cd-dvd čitač ne funkcionira niti ga se isplati popravljati

Čitač dvd-cd se pokvario unutar garantnog roka dvaput, nakon toga još jednom i od tada ne radi. Obzirom na visoku cijenu popravka, neisplativo. Motorić ladice za cd-dvd također se pokvario unutar garantnog roka. Daljinski radi po vlastitom nahođenju, nekad da, nekad ne. Šteta jer zvučnici proizvode vrlo lijepi zvuk. Trenutno služi za slušanje radija što se moglo dobiti i za znatno manje novaca. Ukratko-vrlo loše s obzirom na cijenu.

Táto recenzia bola vytvorená pre MCD716 DVD, Hi-Fi sustav

Táto recenzia bola vytvorená pre MCD716 DVD, Hi-Fi sustav

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