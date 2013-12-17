Tento produkt už nie je dostupný
MCD716/58
Vynikajúci filmový a zvukový zážitok
Systém z vysokokvalitných komponentov, ktorý vystavuje na obdiv svoj štýlový a úžasný dizajn. Čierne vysokolesklé reproduktory prinášajú vysokokvalitný zvuk a vďaka možnosti prehrávania DVD si teraz môžete vychutnať prehrávanie hudby aj videa na jednom mikrosystéme.
Tento DVD prehrávač Philips je kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD, ktoré sú dostupné na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – všetky z nich je možné prehrávať v tomto prehrávači. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita štandardu SVCD je oveľa vyššia ako pri disku VCD. Vďaka vyššiemu rozlíšeniu má predovšetkým oveľa ostrejší obraz ako VCD. S podporou formátu DivX® si môžete vychutnávať videá komprimované kodekom DivX®. Formát DivX je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, filmové upútavky a hudobné videoklipy, na médiá ako disky CD-R/RW a nahrávateľné disky DVD.
12-bitový video DAC je vynikajúci konvertor digitálneho signálu na analógový signál, zachováva každý detail autentickej kvality obrazu. Ukazuje nepatrné tiene a jemnejšie stupňovanie farieb, čo dáva živší a prirodzenejší obraz. Obmedzenie bežných 10-bitových DAC sa stalo mimoriadne zreteľné pri používaní veľkých obrazoviek a projektorov.
Stačí zapojiť zariadenie USB do vášho systému a môžete sa podeliť o svoju uloženú digitálnu hudbu a fotografie s rodinou a priateľmi.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
3.7
z 5
3
Recenzie
Franko87
17/12/2013
Polska
Idealna wieża do luźnego grania
polecam więżę jako sprzęt do użytku codziennego, luźnego grania, sluchania radia, na wieksze imprezy troche cicha, przynajmniej jak dla mnie.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCD716 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCD716 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Morgtus
26/02/2013
Polska
Fajna wieża o elegancik wzornictwie i dobry brzmieniu
Wieża ma bardzi ciekawy design, uroku dodają elementy świecące na niebiesko przy wykonywaniu różnych funkcji - ściszanie, odtwarzanie, zmiana stacji i wiele innych. Fajnie też prezentuje się rozświetlony napis PHILIPS na przedzie, a także efektownie wysówająca się szuflada na płyty. Wady produktu, czasem zdarza się, że wieża samoistnie się wycisza lub zwiększa głośność, jednak zdarza się to bardzo rzadko i nie jest to wielkim problemem. Jednak drugim bardziej uprzykrzającym problemem jest brak obsługi katalogów na pendrivie. Wieża po prostu zczytuje całą zawartość i odtwarza wszystko jak leci, a jednak bardzo by się przydała taka funkcja. Ostatnią wadą jest słabo działający RDS, wyświetlane nazwy są niepełne lub pozmieniane, przydaje się tylko do odczytania nazwy stacji, natomiast tytuły piosenek z radia są często nieczytelne. Oceniając ogólnie, jest to wieża o bardzo fajnym designie i bardzo dobrym brzmieniu, z małymi mankamentami, które zbytnio nie przeszkadzają.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCD716 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCD716 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Hlapicheva
23/08/2016
Hrvatska
cd-dvd čitač ne funkcionira niti ga se isplati popravljati
Čitač dvd-cd se pokvario unutar garantnog roka dvaput, nakon toga još jednom i od tada ne radi. Obzirom na visoku cijenu popravka, neisplativo. Motorić ladice za cd-dvd također se pokvario unutar garantnog roka. Daljinski radi po vlastitom nahođenju, nekad da, nekad ne. Šteta jer zvučnici proizvode vrlo lijepi zvuk. Trenutno služi za slušanje radija što se moglo dobiti i za znatno manje novaca. Ukratko-vrlo loše s obzirom na cijenu.
Táto recenzia bola vytvorená pre MCD716 DVD, Hi-Fi sustav
Táto recenzia bola vytvorená pre MCD716 DVD, Hi-Fi sustav