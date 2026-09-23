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MCD908/12
Hi-Fi zvuk v kompaktnom riešení
Štýlové a kompaktné DVD mikrokino Philips MCD908 s Hi-Fi elektrónkami je tou najlepšou voľbou pre plochý TV. Premeňte svoj domov na kino s vosokokvalitným zvukom a vychutnajte si filmy a obrázky JPEG vo vysokom rozlíšení.
Heritage Audio
So vstavanými Hi-Fi elektrónkami môžete teraz zažiť zvuk najvyššej kvality, ktorý sa bežne spája len so špičkovými systémami pre hudobných nadšencov. Analógový základ elektróniek poskytuje príjemnejší zvuk pre náš nelineárny sluchový systém. Zvuk z elektróniek prináša nízke skreslenie a vždy sa uprednostňuje pre jeho čistú a detailnú, teplú a prirodzenú kvalitu zvuku.
Digitálny zosilňovač triedy D prijíma analógový signál, premení ho na digitálny signál a potom ho digitálne zosilňuje. Signál potom vstupuje do demodulačného filtra a vydá výsledný výstup. Zosilnený digitálny výstup má všetky výhody digitálneho zvuku vrátane zlepšenej kvality zvuku. Okrem toho digitálny zosilňovač triedy „D“ má vyše 90% efektivitu v porovnaní s bežnými AB zosilňovačmi. Vysoká efektivitu zabezpečuje silný zosilňovač s malou stopou.
Reproduktor so zliatinovými pásikmi je jednopólový reproduktor, ktorý produkuje dynamický a svieži zvuk z prednej strany. Bežne sa používa v dômyselných systémoch na pôsobivo verné reprodukovanie zvuku. Bežné kónusy a kopulové reproduktory sú založené na princípe smerových pohyblivých cievok, zatiaľ čo reproduktor so zliatinovými pásikmi vyžaruje vysoké frekvencie v celom 180-stupňovom radiačnom pásme. Tým sa dramaticky zvýši šírka zvukového spektra vo vyšších tónoch a rozšíri zóna ideálneho počúvania. Široký, krištáľovo čistý a prirodzený zvuk sa tak šíri aj z kompaktných zvukových systémov.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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